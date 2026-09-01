10 obiceiuri periculoase la volan. Unele par banale, dar pot provoca accidente

Numărul persoanelor care își pierd viața în accidente rutiere se ridică la mii, anual, în ciuda progreselor înregistrate în ultimii ani.

Obiceiurile care pot deveni periculoase

Centura de siguranță trebuie pusă înainte de pornirea motorului. În cazul unei coliziuni, lipsa centurii crește riscul unor lovituri grave, conform newsauto.gr.

Telefonul mobil este un alt factor major de distragere. Același risc apare când șoferul navighează pe ecranul mașinii în timpul mersului.

Nici căștile nu sunt o alegere sigură. Ele pot izola șoferul de sunetele din trafic și de avertismentele din jur.

Mâncatul și băutul la volan pot distrage atenția. Dacă trebuie să mănânci, cel mai sigur este să oprești într-un loc adecvat.

Un câine lăsat liber în mașină poate deveni, de asemenea, o sursă de distragere. Animalul trebuie transportat într-un sistem special, adaptat deplasării cu mașina.

Picioarele pasagerului nu trebuie ținute pe bord. Declanșarea airbagului poate provoca răni grave în cazul unei coliziuni.

Nici viteza prea mică nu este lipsită de riscuri. Pe autostradă, aceasta poate provoca ambuteiaje și îi poate determina pe alți șoferi să facă depășiri.

O mașină prost întreținută adaugă un alt risc. Anvelopele uzate, frânele în stare proastă sau amortizoarele deteriorate pot afecta controlul vehiculului.

Vremea extremă trebuie tratată cu aceeași prudență. Ninsoarea puternică poate face deplasarea periculoasă chiar și pentru șoferii experimentați.

La toate acestea se adaugă furia la volan. Accelerațiile bruște, frânările agresive și conflictele cu ceilalți șoferi pot transforma rapid o situație banală într-un accident.