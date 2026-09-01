Prima pagină » Auto » 10 obiceiuri periculoase la volan. Unele par banale, dar pot provoca accidente

10 obiceiuri periculoase la volan. Unele par banale, dar pot provoca accidente

Telefonul, viteza și alcoolul sunt printre cele mai cunoscute pericole la volan, dar lista nu se oprește aici. Picioarele pe bord, căștile, mâncarea, cafeaua sau un câine neasigurat pot distrage șoferul exact când fiecare secundă contează.
10 obiceiuri periculoase la volan. Unele par banale, dar pot provoca accidente
Andreea Tobias
01 sept. 2026, 15:50, Știrile zilei
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Numărul persoanelor care își pierd viața în accidente rutiere se ridică la mii, anual, în ciuda progreselor înregistrate în ultimii ani.

Obiceiurile care pot deveni periculoase

Centura de siguranță trebuie pusă înainte de pornirea motorului. În cazul unei coliziuni, lipsa centurii crește riscul unor lovituri grave, conform newsauto.gr.

Telefonul mobil este un alt factor major de distragere. Același risc apare când șoferul navighează pe ecranul mașinii în timpul mersului.

Nici căștile nu sunt o alegere sigură. Ele pot izola șoferul de sunetele din trafic și de avertismentele din jur.

Mâncatul și băutul la volan pot distrage atenția. Dacă trebuie să mănânci, cel mai sigur este să oprești într-un loc adecvat.

Un câine lăsat liber în mașină poate deveni, de asemenea, o sursă de distragere. Animalul trebuie transportat într-un sistem special, adaptat deplasării cu mașina.

Picioarele pasagerului nu trebuie ținute pe bord. Declanșarea airbagului poate provoca răni grave în cazul unei coliziuni.

Nici viteza prea mică nu este lipsită de riscuri. Pe autostradă, aceasta poate provoca ambuteiaje și îi poate determina pe alți șoferi să facă depășiri.

O mașină prost întreținută adaugă un alt risc. Anvelopele uzate, frânele în stare proastă sau amortizoarele deteriorate pot afecta controlul vehiculului.

Vremea extremă trebuie tratată cu aceeași prudență. Ninsoarea puternică poate face deplasarea periculoasă chiar și pentru șoferii experimentați.

La toate acestea se adaugă furia la volan. Accelerațiile bruște, frânările agresive și conflictele cu ceilalți șoferi pot transforma rapid o situație banală într-un accident.

Recomandarea video

GALERIE FOTO „Unele glume se scriu singure”. Festival de memeuri pe rețele sociale după ce „Armada AUR” s-a plimbat cu „Prințesa Dunării” pe lacul de acumulare de la Porțile de Fier 1
G4Media
Cu ce s-a ales Carmen Negoiță după divorțul de Ionuț Negoiță: „Vă spun în premieră”
GSP.ro
Ilie Bolojan a fugit de la conferința de presă a Guvernului, în timp ce reporterul îi adresa o întrebare
Gandul
ULTIMELE zile din viața Ancăi Pandrea. Ce s-a întâmplat cu celebra actriță începând de sâmbătă
Cancan
FOTO. „Arăți fabulos!”. Femeia considerată cea mai frumoasă din lume a atras atenția cu decolteul ei
Prosport
PNRR s-a terminat, problemele rămân. „Reformele trebuie făcute în continuare, dar fără bani europeni”
Libertatea
Decizie de ultimă oră de la 1 septembrie! Documentul pe care toți românii îl au în portofel devine istorie. Ce trebuie să faci neapărat când mergi la medic!
CSID
OMODA 4 debutează în Europa. Noul SUV chinezesc ar putea deveni un „Dacia Duster killer”
Promotor
ANALIZĂ | Cele mai profitabile companii din energia electrică
Economedia