Forțele de securitate pakistaneze au ucis 15 militanți care încercau să traverseze granița din Afganistan

Într-o declarație, armata i-a identificat pe militanții uciși drept „Fitna al-Khawarij”, un termen folosit de autoritățile pakistaneze pentru talibanii pakistanezi sau Tehrik-e-Taliban Pakistan, cunoscuți sub numele de TTP . Armata a susținut că militanții erau sponsorizați de India, potrivit AP.

Militanții au fost detectați marți în timp ce încercau să intre în Waziristanul de Nord, un district din provincia Khyber Pakhtunkhwa din nord-vestul Pakistanului, a declarat armata. Schimbul de focuri a continuat timp de 36 de ore.

Nu au existat comentarii imediate din partea Afganistanului sau a Indiei. Pakistanul a acuzat adesea Afganistanul și India că sprijină TTP și alte grupări militante, acuzații pe care ambele țări le neagă.

Președintele interimar al Pakistanului, Yousaf Raza Gilani, a lăudat forțele de securitate pentru că „a dejucat tentativa de infiltrare” și uciderea a 15 militanți. Într-o declarație, el a spus că militanților susținuți de India nu li se va permite să perturbe pacea, stabilitatea și prosperitatea Pakistanului și că operațiunile antiteroriste vor continua până la eliminarea terorismului.

Violența militantă a crescut în Pakistan în ultimele luni, o mare parte din ea fiind atribuită TTP, care este separat de talibanii afgani, dar strâns aliat cu aceștia. Pakistanul susține că mulți lideri și insurgenți TTP și-au găsit refugiu în Afganistan de când talibanii au revenit la putere acolo în 2021, o acuzație pe care Kabul o neagă.