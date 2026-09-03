Polonia convoacă ambasadorul Rusiei. Varșovia denunță escaladarea acțiunilor Moscovei

Varșovia urmează să își exprime „opoziția fermă față de escaladarea acțiunilor agresive ale Rusiei”, au transmis oficialii polonezi.

Decizia vine la o zi după ce Ministerul polonez de Externe și-a exprimat solidaritatea cu Germania, în urma informațiilor potrivit cărora Rusia s-ar afla în spatele tentativei de atac de la aeroportul Leipzig/Halle, produsă în luna august.

Guvernul german a anunțat marți că a ajuns la concluzia că Rusia este responsabilă pentru incident, în urma investigațiilor poliției și a informațiilor serviciilor de informații. O dronă încărcată cu explozibili a fost descoperită pe 4 august în apropierea unui avion cargo ucrainean la aeroportul Leipzig/Halle și a fost dezamorsată.

Polonia a condamnat miercuri „actele de sabotaj și tentativele de atac hibrid” pe teritoriul statelor membre NATO și UE și a transmis că își va intensifica eforturile pentru consolidarea flancului estic al Alianței și al Uniunii Europene.

Rusia a respins acuzațiile Germaniei și a calificat afirmațiile privind implicarea sa în incidentul de la Leipzig drept nefondate.