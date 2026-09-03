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Legendara cântăreață de jazz Cassandra Wilson a încetat din viață la vârsta de 70 de ani

Cassandra Wilson, renumită interpretă de jazz, compozitoare și producătoare americană, laureată cu două premii Grammy, s-a stins din viață la vârsta de 70 de ani.
Legendara cântăreață de jazz Cassandra Wilson a încetat din viață la vârsta de 70 de ani
Radu Mocanu
03 sept. 2026, 11:26, Știri externe
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Artista a murit marți dimineață, în locuința sa din orașul natal Jackson, Mississippi, înconjurată de familie, prieteni apropiați și managerul său. 

„Cu profundă tristețe anunțăm trecerea în neființă a Cassandrei Wilson, legendara artistă de jazz și laureată a premiului Grammy. Cassandra Wilson s-a stins din viață în liniște, acasă, înconjurată de familie, de prieteni apropiați și de managerul său”, a transmis impresarul său, citat de Associated Press

Cassandra Wilson s-a remarcat printr-o voce de contralto distinctivă și prin capacitatea de a depăși granițele jazzului tradițional, abordând influențe din blues, folk, pop, R&B și country.

Revista Time a numit-o, în 2001, „cea mai bună cântăreață a Americii”.

Născută și crescută în Jackson într-o familie formată dintr-un muzician și o profesoară, a luat lecții de pian de la 6 ani, a cântat la clarinet în fanfare și s-a format în cafenele și trupe locale în timpul studiilor la Colegiul Millsaps și Universitatea de stat din Jackson. 

La începutul anilor ’80 s-a perfecționat alături de mari artiști de jazz în New Orleans, mutându-se ulterior la New York, unde a devenit vocea principală a colectivului M-Base condus de Steve Coleman. 

Vocea sa i-a adus patru nominalizări la premiile Grammy și două trofee pentru cel mai bun album de jazz vocal. A câștigat premiile în 1997, pentru albumul „New Moon Daughter”, și în 2009, pentru „Loverly”.  

În 2015 a susținut un concert special la legendarul Teatru Apollo pentru a comemora centenarul nașterii lui Billie Holiday și a lansat ultimul său album de studio, „Coming Forth by Day”, dedicat memoriei acesteia.  

În 2022, Wilson a fost desemnată „Jazz Master” de Fundația Națională pentru Arte, una dintre cele mai importante distincții acordate muzicienilor de jazz din Statele Unite. 

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