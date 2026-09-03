„Țeapa secolului” în Estonia: țara a cumpărat rachete pentru Ucraina de 70 de milioane de euro de la o firmă care nu fabrica rachete. Ministrul Apărării demisionează

Ministrul Apărării din Estonia, Hanno Pevkur, a demisionat din funcție după ce a fost păcălit de o companie indiană, care practic a sustras statului baltic aproximativ 70 de milioane de euro din buget.

Estonia dorea să cumpere rachete pentru Ucraina și a plătit în avans un total de 70 de milioane de euro unor antreprenori indieni, care nu vânduseră niciodată rachete.

Plățile anticipate au fost efectuate către Datasel, o mică companie italiană, achiziționată de o familie de afaceriști indieni, care nu aveau nicio experiență în domeniul artileriei sau contractelor de armament.

Niciuna dintre părți nu vânduse anterior obuze de artilerie prevăzute în contractul cu Estonia.

O parte din materialele comandate de statul baltic au sosit, dar erau inutilizabile – lipseau detonatoarele și propulsorii.

Situația a fost și mai bizară, pentru că plățile au continuat să fie efectuate de Estonia, chiar și după depășirea termenelor limită. Banii nu au fost recuperați.

Ministrul Pevkur a recunoscut în timpul scandalului că „nu a citit contractele în detaliu”.

Materialele militare erau destinate Ucrainei și finanțate în principal din profiturile obținute din activele rusești înghețate de UE.

În paralel, pentru ministru, situația s-a complicat. Parchetul a inițiat marți o procedură penală pentru a investiga domeniul administrativ al Ministerului Apărării, care privește circumstanțe acoperite atât în ​​auditurile Curții de Conturi de Stat din acest an, cât și în cele de anul trecut. Nu au fost încă formulate acuzații penale.

„Deși ministrul nu numără șosete și cartușe și nu poartă negocieri contractuale, observațiile Curții de Stat pentru Audit, în special în ceea ce privește activitățile Forțelor de Apărare și ale RKIK, ridică problema responsabilității politice. Prin urmare, consider că este corect să-mi asum astăzi responsabilitatea politică pentru întregul sector de apărare și să predau ștafeta ministrului Apărării prim-ministrului la un moment potrivit”, a scris Pevkur într-o postare pe rețelele de socializare.

Și firma Datasel a anunțat că în judecată Estonia. Firma susține că a furnizat Centrului de Investiții în Apărare (RKIK) rachete în valoare de 59 de milioane de euro și că și-ar fi putut îndeplini toate obligațiile dacă Estonia nu ar fi reziliat contractul.