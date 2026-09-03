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Decizie surpriză a Pentagonului. WSJ: Desfășurarea de trupe SUA în Orientul Mijlociu, prelungită până în 2027

Secretarul american al apărării, Pete Hegseth, a prelungit oficial desfășurarea trupelor americane în Orientul Mijlociu până în 2027, indicând că războiul s-ar putea prelungi semnificativ.
Decizie surpriză a Pentagonului. WSJ: Desfășurarea de trupe SUA în Orientul Mijlociu, prelungită până în 2027
Sorina Matei
03 sept. 2026, 12:37, Știri externe
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Secretarul Pentagonului, Pete Hegseth, a prelungit desfășurarea unităților Armatei și Marinei SUA în Orientul Mijlociu până în 2027, a relatat The Wall Street Journal (WSJ), citând surse.

Prelungirea vizează aproximativ 50.000 de soldați.

Potrivit surselor ziarului, aceasta face „parte a unei strategii pe termen lung menite să-i ofere președintelui american Donald Trump libertate de acțiune în acest război”.

Potrivit WSJ, în special, 19 nave și vapoare militare, sisteme de apărare aeriană, avioane de vânătoare și unități de aterizare vor continua să fie desfășurate în Orientul Mijlociu în 2027.

După cum notează ziarul, la începutul războiului cu Iranul, Pete Hegseth a afirmat în repetate rânduri că conflictul se va încheia rapid.

Cu toate acestea, WSJ relatează acum că Casa Albă se așteaptă ca acesta să continue până în 2027.

Surse citate de WSJ susțin că Donald Trump dorește să mențină o prezență militară în Orientul Mijlociu pentru a-și asigura flexibilitatea, inclusiv acțiuni ofensive terestre, în cazul în care conflictul escaladează.

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