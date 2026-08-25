„Femeile luptă la fel de bine ca bărbații”. Fostul trimis special al SUA, Keith Kellogg, susține mobilizarea femeilor în armata Ucrainei

Fostul trimis special al SUA pentru Ucraina, Keith Kellogg, a declarat că susține mobilizarea femeilor în armata ucraineană, în contextul deficitului de personal militar cu care se confruntă țara după mai bine de patru ani de război, potrivit Kyiv Independent.

Într-un interviu acordat canalului de YouTube Naspravdi MAX, publicat pe 24 august, Keith Kellogg a fost întrebat dacă sprijină mobilizarea femeilor în armată. El a răspuns afirmativ.

„Deci, cred că femeile ar trebui mobilizate în armată? Răspunsul meu este da, pentru că nu luptă mai rău decât bărbații”, a spus Keith Kellogg în cadrul interviului.

Fostul oficial american a precizat, de altfel, că participarea femeilor la serviciul militar este importantă și că nu vede probleme în extinderea acestui model.

„Este foarte important ca femeile, ca parte a societății, să servească”, a declarat Kellogg, precizând că nu vede nicio problemă cu această idee „nici personal, nici profesional”.

Pentru a exemplifica serviciul militar, Keith Kellogg a vorbit despre situația propriei sale familii. Fiica sa a absolvit Academia Militară a SUA și a servit în Afganistan, iar soția sa a fost parașutistă în Grenada.

Există multe dezbateri privind deficitul de personal din armata ucraineană și modul în care Kievul își poate suplimenta efectivele. În această perioadă, în Ucraina se discută tot mai mult despre posibilitatea extinderii serviciului militar și la femei.

Fostul ministru ucrainean al Apărării, Oleksii Reznikov, a susținut recent că țara ar trebui să analizeze introducerea serviciului militar obligatoriu pentru toți cetățenii, indiferent de sex.

„Dacă vrem cu adevărat să rezolvăm această problemă, trebuie să analizăm experiența de succes a țărilor care îl au. Țara cea mai apropiată de noi astăzi în ceea ce privește nivelul de amenințare este Israelul, unde femeile servesc în armată la fel ca bărbații”, a declarat Reznikov pentru Radio Europa Liberă/Radio Liberty pe 21 august.

El a spus că mobilizarea femeilor ar putea crește numărul persoanelor disponibile pentru serviciul militar. Femeile ar putea ocupa inclusiv funcții aflate departe de linia frontului, iar asta ar permite trimiterea unui număr mai mare de bărbați în poziții de luptă, declară Reznikov.

Fostul ministru al Apărării a mai spus că, pentru aplicarea unei astfel de măsuri, Parlamentul ucrainean ar trebui să modifice legislația actuală.