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Pentagonul introduce testarea obligatorie a testosteronului pentru militarii americani de peste 30 de ani

Pentagonul a emis miercuri noi reguli privind testarea deficitului de testosteron, măsură care devine obligatorie pentru militarii americani activi și rezerviști cu vârsta de 30 de ani și peste.
Pentagonul introduce testarea obligatorie a testosteronului pentru militarii americani de peste 30 de ani
Andrei Rachieru
03 sept. 2026, 07:49, Știri externe
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Politica, anunțată inițial în luna iulie de secretarul Războiului, Pete Hegseth, intră în vigoare imediat și stabilește proceduri standardizate pentru identificarea și tratarea problemelor hormonale.

Potrivit noilor instrucțiuni ale Pentagonului, bărbații cu vârsta de cel puțin 30 de ani vor fi supuși obligatoriu unor analize de sânge pentru măsurarea nivelului de testosteron. Militarii mai tineri vor putea efectua testarea la cerere sau atunci când medicii identifică simptome ori factori care pot indica un nivel scăzut al hormonului.

Pentagonul susține că măsura urmărește îmbunătățirea stării de sănătate și, implicit, a capacității operaționale și pregătirii militare. Noile proceduri vizează atât identificarea deficitului de testosteron, cât și a altor probleme asociate cu nivelul de energie și reglarea hormonală, scrie Reuters.

Politica a fost promovată de Pete Hegseth, care a vorbit în repetate rânduri despre beneficiile testosteronului. Inițiativa a generat însă întrebări în rândul specialiștilor cu privire la fundamentarea sa științifică.

Testarea testosteronului pentru femei nu va fi obligatorie

În cazul femeilor din armata americană, Pentagonul nu impune testarea de rutină a testosteronului. În schimb, medicii sunt îndrumați să urmărească simptome precum oboseala persistentă și dereglările ciclului menstrual.

Aceste manifestări pot fi asociate cu dereglări hormonale, dar și cu disponibilitatea energetică scăzută sau cu sindromul cunoscut sub denumirea de „deficiență energetică relativă în sport” (RED-S).

Documentul Pentagonului stabilește și situațiile în care testosteronul poate fi prescris femeilor în afara indicațiilor aprobate oficial. Una dintre acestea este reprezentată de femeile aflate după menopauză care prezintă un nivel neobișnuit de scăzut al dorinței sexuale.

Medicii avertizează asupra testării testosteronului

Noile reguli au fost primite cu rezerve de unii medici, care atrag atenția că testarea pe scară largă a testosteronului ar putea conduce la diagnosticarea unor cazuri care nu necesită tratament și, ulterior, la utilizarea inutilă sau chiar potențial riscantă a terapiei hormonale.

Specialiștii subliniază, de asemenea, că există puține dovezi care să demonstreze că screeningul universal pentru niveluri scăzute de testosteron în rândul militarilor ar avea ca rezultat o îmbunătățire directă a capacității de luptă sau a pregătirii operaționale a armatei americane.

În paralel, Administrația pentru Alimente și Medicamente din SUA (FDA) urmează să organizeze, la jumătatea lunii septembrie, o reuniune cu experți pentru a analiza utilizarea medicală a testosteronului.

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