O țară europeană trage un semnal de alarmă privind efectele rețelelor sociale asupra tinerilor

Luni, premierul Estoniei, Kristen Michal, le-a cerut experților naționali să găsească modalități de reducere a impactului negativ al rețelelor sociale și al mediilor de gaming asupra sănătății mintale a tinerilor, în contextul în care țările europene intensifică măsurile de control asupra rețelelor sociale, potrivit Euronews.

Consiliul consultativ format din zece experți – de la vicepreședintele Consiliului Național al Tineretului din Estonia până la un neurolog și un psiholog clinician – are la dispoziție până anul viitor pentru a formula propuneri și recomandări adresate statului, părinților și tinerilor, în ceea ce privește atât rețelele sociale, cât și mediile jocurilor video.

Scopul este dezvoltarea unor soluții care să recunoască rolul important pe care mediile digitale îl au în viața de zi cu zi a tinerilor, abordând în același timp și reducând riscurile asociate utilizării acestora.

Activitatea consiliului se va concentra pe identificarea potențialelor riscuri pentru sănătatea mintală a tinerilor, prevenirea utilizării problematice a mediului digital, creșterea gradului de conștientizare în rândul copiilor și părinților și analizarea unor modalități de creare a unui mediu digital mai sigur, care să protejeze mai bine drepturile, sănătatea și starea de bine a tinerilor.

„Anxietatea și problemele de sănătate mintală în rândul tinerilor reprezintă o preocupare serioasă și în creștere”, a declarat premierul Estoniei într-un comunicat de presă.

Mai multe țări au impus sau analizează restricții privind utilizarea rețelelor sociale de către tineri, printre acestea numărându-se Belgia (Flandra), Bulgaria, Danemarca, Spania și alte țări din Uniunea Europeană.

Îngrijorări tot mai mari

Cercetări recente din Estonia indică o preocupare tot mai mare cu privire la experiențele tinerilor în mediul online.

Potrivit studiului EU Kids Online Estonia 2025, realizat de Universitatea din Tartu, elevii întâlnesc tot mai frecvent conținut online perturbator, mesaje cu caracter sexual explicit și se confruntă cu utilizarea excesivă a internetului. Cercetarea a identificat, de asemenea, o legătură între starea de bine mintală a copiilor, hărțuirea online și expunerea la conținut dăunător.

Datele din studiul „Health Behaviour in School-aged Children”, realizat de Institutul Național pentru Dezvoltare a Sănătății, indică, de asemenea, o creștere a utilizării problematice a mediului digital.

În 2022, 8% dintre tinerii cu vârste între 11 și 15 ani au raportat simptome asociate dependenței de rețelele sociale, față de 6% în 2018. Procentul a fost de 10% în rândul fetelor și de 7% în rândul băieților, fetele de 13 ani fiind identificate drept un grup deosebit de vulnerabil.

Studiul a constatat că 63% dintre fete și 47% dintre băieți petreceau cel puțin două ore pe zi pe rețelele sociale, utilizarea crescând odată cu vârsta.

Folosirea mai îndelungată a mijloacelor electronice de comunicare a fost asociată cu o satisfacție mai scăzută față de viață, un somn mai scurt, rezultate școlare mai slabe și episoade depresive mai frecvente.

La nivel global, se conturează tot mai puternic o mișcare care urmărește controlarea utilizării rețelelor sociale de către tineri.

Chiar săptămâna trecută, Meta a anunțat noi restricții pentru platformele sale: Instagram și Facebook urmează să le blocheze copiilor accesul la miezul nopții și să limiteze derularea conținutului la două ore pe zi, ca parte a unui acord în valoare de 18 miliarde de dolari (15,4 miliarde de euro) încheiat cu 48 de state americane.