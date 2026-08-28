Avertismentul OMS înainte de luna dedicată sănătății sexuale și reproductive: Informațiile corecte pot salva vieți

Acesta este mesjaul transmis de Organizația Mondială a Sănătății (OMS), înaintea Lunii mondiale a sănătății sexuale și reproductive, marcată în septembrie.

OMS subliniază că sănătatea sexuală și reproductivă reprezintă o componentă a sănătății și bunăstării pe tot parcursul vieții, având implicații atât pentru fiecare persoană în parte, cât și pentru familii și comunități.

Accesul la informații poate salva vieți

Organizația atrage atenția în special asupra importanței informațiilor medicale corecte și fundamentate științific.

Potrivit OMS, dovezile științifice îi ajută pe profesioniștii din sănătate, autorități și comunități să identifice intervențiile eficiente, să îmbunătățească serviciile și să direcționeze resursele către măsuri care pot salva vieți și proteja sănătatea.

Abordările bazate pe dovezi au schimbat modul în care sunt gestionate probleme medicale care merg de la hemoragia postpartum și infertilitate până la sănătatea adolescenților și prevenirea violenței, arată organizația.

În același timp, informațiile corecte le permit oamenilor să ia decizii în cunoștință de cauză privind propria sănătate, relațiile și planurile de viitor.

Contracepție, sarcină, infertilitate și infecții cu transmitere sexuală

OMS folosește o definiție amplă a sănătății sexuale și reproductive și a drepturilor asociate acesteia.

Domeniul include accesul la informații și servicii privind sexualitatea și relațiile, contracepția, avortul, tratamentul infertilității, sarcina și nașterea, infecțiile cu transmitere sexuală și protecția împotriva violenței.

Sănătatea reproductivă intervine în diferite etape și situații ale vieții, de la decizia privind momentul în care o persoană dorește să aibă copii până la accesarea tratamentelor pentru fertilitate, prevenirea infecțiilor sau îngrijirea în timpul sarcinii și nașterii.

OMS cere investiții în serviciile de sănătate

Organizația Mondială a Sănătății susține că investițiile în sănătatea sexuală și reproductivă pot reduce numărul îmbolnăvirilor și deceselor care pot fi prevenite.

Beneficiile nu se limitează însă la domeniul medical. Potrivit OMS, astfel de investiții pot sprijini educația, participarea pe piața muncii și dezvoltarea unor comunități și sisteme de sănătate mai reziliente.

Organizația pune accent și pe îngrijirea centrată pe pacient și bazată pe respect, despre care afirmă că poate contribui la rezultate medicale mai bune și la consolidarea încrederii în sistemele de sănătate.

Accesul la astfel de servicii este considerat deosebit de important pentru adolescenți, femei și fete, persoanele care se confruntă cu infertilitatea, victimele violenței și oamenii care întâmpină bariere sociale sau economice în accesarea asistenței medicale.

Septembrie, luna dedicată sănătății sexuale și reproductive

Luna mondială a sănătății sexuale și reproductive va fi marcată în perioada 1 – 30 septembrie, sub mesajul „Health starts here” și campania #StandWithScience.

Pe parcursul lunii, OMS va organiza și promova discuții cu experți, cercetări, instrumente și resurse informative, precum și activități și evenimente dedicate legăturii dintre sănătate, drepturi, demnitate și oportunități.

Organizația își propune, de asemenea, să evidențieze rolul cercetării și al dovezilor științifice în îmbunătățirea sănătății sexuale și reproductive.

Unul dintre evenimentele anunțate este programat pentru 2 septembrie și va aborda evoluția cercetării și impactul acesteia asupra sănătății și drepturilor sexuale și reproductive.

Mesajul OMS pentru campania din acest an pune astfel accent pe rolul științei, accesului la informații și serviciilor medicale în prevenirea problemelor de sănătate care pot avea consecințe grave sau chiar fatale.