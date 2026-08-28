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16.300 de euro pentru un motor „nou” care avea 145.000 de kilometri: povestea unei reparații suspecte

O femeie a decis să repare singură mașina pe care un service o declarase practic de casat. Gestul a costat-o mai puțin de 430 de euro. Suma inițial cerută de mecanici depășea 16.000 de euro.
16.300 de euro pentru un motor „nou
Andreea Tobias
28 aug. 2026, 11:32, Știrile zilei
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Kristin avusese încredere inițial în diagnosticul primit la un service specializat. Acesta părea atât de grav, încât i s-a spus că un motor de schimb ar costa aproximativ 16.300 de euro, iar femeia închiriase deja o altă mașină. Începuse chiar să scrie un anunț pentru vânzarea celei vechi. Înainte să renunțe definitiv la ea, a decis totuși să o ia acasă și să verifice singură ce se întâmplă.

Mașina rămăsese la service zece zile întregi, fără niciun răspuns clar despre defecțiune, potrivit motor1.

Abia după ce a sunat ea însăși, a aflat că situația era gravă. I s-au oferit două variante. Un motor de schimb costa aproximativ 16.300 de euro, iar repararea tuturor problemelor identificate, circa 7.300 de euro.

Motorul propus spre înlocuire nici măcar nu era nou. Potrivit Motor1, acesta avea deja aproape 145.000 de kilometri la bord. Service-ul mai identificase și o scurgere gravă la cilindri, dar, spune Kristin, fără să ofere documentație clară despre diagnostic. Din acest motiv, ea nu a aprobat reparația.

Acasă, a verificat piesele pe rând, pornind de la propriile bănuieli despre posibila cauză. A înlocuit senzorul de debit de aer, ambii senzori lambda, alternatorul, bujiile, bobinele și stopul din spate. Apoi a reglat din nou funcționarea motorului. Rezultatul final a fost complet diferit de estimările primite la service.

„Mai puțin de 500 de dolari”, a declarat Kristin, sumă care include și uneltele cumpărate pentru reparație.

Mașina funcționează acum normal, spune ea. Semnase deja un contract de leasing pentru un alt vehicul. Abia după reparație și-a dat seama că poate nu era nevoie de o măsură atât de drastică. A anunțat și că va depune o plângere oficială la conducerea service-ului.

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