Alcaraz, revenire spectaculoasă la US Open. Spaniolul a pierdut primul set, apoi a câștigat trei la rând

Cap de serie numărul 2, Alcaraz a avut nevoie de patru seturi pentru a trece de Faria, locul 72 ATP, scor 4-6, 6-0, 6-3, 6-2. Partida a durat două ore și 41 de minute.

Portughezul a început mai bine și a profitat de ezitările lui Alcaraz pentru a câștiga primul set cu 6-4. Răspunsul spaniolului a fost categoric: Alcaraz nu i-a mai cedat niciun game adversarului în setul al doilea, pe care l-a câștigat cu 6-0.

A întors meciul după primul set pierdut

Alcaraz a preluat apoi controlul partidei. A câștigat setul al treilea cu 6-3 și s-a impus cu 6-2 în al patrulea, încheind meciul cu 43 de lovituri câștigătoare.

Portughezul ajunsese în turul al doilea după un meci mult mai solicitant, câștigat în cinci seturi în fața americanului Jenson Brooksby, locul 74 mondial. Odată cu acel rezultat, Faria devenise al treilea jucător portughez care câștigă cel puțin un meci la toate cele patru turnee de Grand Slam.

După o pauză de 139 de zile

Turneul de la New York marchează revenirea lui Alcaraz în competițiile de simplu după o pauză de aproximativ 139 de zile, provocată de accidentarea la încheietura dreaptă suferită în primăvară. US Open este și primul turneu pe hard disputat de spaniol în America de Nord în acest sezon.

În primul tur, Alcaraz l-a învins pe Roman Safiullin în trei seturi, 6-4, 6-4, 6-4. După acel meci, spaniolul a recunoscut că serviciul său nu a revenit încă la nivelul de dinaintea accidentării și că mai are de lucrat la acest capitol.

Își apără titlul

Alcaraz este campionul en titre la US Open și încearcă să-și apere trofeul câștigat anul trecut. Dacă va reuși, va deveni primul jucător care câștigă consecutiv titlul masculin la New York după Roger Federer, în 2008.

În turul al treilea, Alcaraz îl va întâlni pe chinezul Wu Yibing, locul 113 ATP, care l-a eliminat în turul secund pe australianul James Duckworth.