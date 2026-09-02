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Fundaș francez împrumutat din Serbia de campioana României, Universitatea Craiova

Universitatea Craiova l-a prezentat oficial, miercuri, pe fundașul central francez Baptiste Roux, împrumutat până la finalul sezonului de la formația sârbă TSC Bačka Topola, înțelegerea incluzând și o opțiune de transfer definitiv, a anunțat campioana României.
Fundaș francez împrumutat din Serbia de campioana României, Universitatea Craiova
sursă foto: Universitatea Craiova
Petre Apostol
02 sept. 2026, 22:29, Sport
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În vârstă de 26 de ani, Roux are 1,90 m, este fundaș central de picior stâng și poate evolua și ca mijlocaș defensiv. Francezul a fost format la academia lui Guingamp, unde a jucat 99 de meciuri în Ligue 2 și opt în Cupa Franței pentru prima echipă.

În vara anului 2024, Roux s-a transferat la AVS Futebol, pentru care a disputat 23 de partide în prima ligă portugheză, marcând un gol. Un an mai târziu a ajuns la TSC Bačka Topola, în Serbia, unde în sezonul 2025-2026 a bifat 25 de meciuri de campionat.

Transferul la Universitatea Craiova a fost perfectat în contextul problemelor din centrul defensivei, după accidentarea lui Adrian Rus și plecarea lui Vasile Mogoș.

„Baptiste Roux întărește defensiva Campioanei!”, au menționat oficialii clubului din Craiova, în anunțul transferului.

Defensiva Craiovei a fost departe de pretențiile unei echipe campioane, primind în campionat nouă goluri în șapte meciuri.

Universitatea Craiova ocupă locul 4, în clasament, la trei puncte de prima poziție, pe care se află Dinamo.

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