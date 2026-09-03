„Avengers: Doomsday”, marele pariu cinematografic al anului. Premiera în România, pe 18 decembrie

Unul dintre cele mai ambițioase proiecte cinematografice ale anului se pregătește să ajungă pe marile ecrane. „Avengers: Doomsday” aduce laolaltă zeci de personaje din cele mai cunoscute serii Marvel, îi readuce în spatele camerelor pe frații Joe și Anthony Russo și marchează revenirea lui Robert Downey Jr., actorul devenit celebru în rolul lui Iron Man.

De această dată însă, el se află de cealaltă parte a baricadei.

Al cincilea film „Avengers”

„Avengers: Doomsday” este cel de-al cincilea film din seria Avengers și încearcă ceva ce nici măcar producțiile precedente, cunoscute pentru distribuțiile lor uriașe, nu au făcut la această scară: să aducă în aceeași poveste eroi proveniți din mai multe lumi cinematografice.

Disney descrie intriga fără să dezvăluie prea mult: eroi din trei universuri diferite ajung pe un curs de coliziune și trebuie să înfrunte o amenințare care le pune în pericol însăși existența.

Filmul îi aduce împreună pe Avengers, personajele din Fantastic Four, X-Men și alte grupuri de supereroi care au avut până acum, în mare parte, propriile povești.

Pentru cei care nu au urmărit cele câteva zeci de filme și seriale Marvel din ultimii ani, „Doomsday” este gândit ca un eveniment cinematografic de proporții, construit exact în jurul întâlnirii acestor lumi.

Eroii Marvel se reunesc. Robert Downey Jr. schimbă tabăra

Una dintre marile surprize ale filmului este revenirea lui Robert Downey Jr., actorul care a fost asociat cu Tony Stark/Iron Man mai bine de un deceniu, unul dintre personajele centrale ale seriei Avengers.

Iron Man a murit în „Avengers: Endgame”, filmul din 2019 care a încheiat o poveste construită de Marvel de-a lungul a peste zece ani. Downey Jr. revine acum în aceeași franciză, dar într-un personaj complet diferit: Victor von Doom, cunoscut drept Doctor Doom, unul dintre cei mai cunoscuți adversari ai Fantastic Four din benzile desenate Marvel.

Alături de el se întorc Chris Evans, cunoscut publicului drept Captain America, și Chris Hemsworth, interpretul lui Thor. Din distribuție mai fac parte, printre alții, Pedro Pascal, Florence Pugh, Paul Rudd, Anthony Mackie, Vanessa Kirby, Tom Hiddleston, Ian McKellen, Patrick Stewart, Channing Tatum, Sebastian Stan și Letitia Wright.

Numărul impresionant de personaje face ca aducerea tuturor în aceeași poveste să fie una dintre marile provocări ale producției.

Frații Russo, chemați din nou pentru o misiune aproape imposibilă

Regia le aparține fraților Joe și Anthony Russo, doi dintre oamenii care au contribuit decisiv la perioada de maxim succes a filmelor Marvel.

Înainte de supereroi, cei doi au lucrat la seriale de comedie precum „Arrested Development” și „Community”, unde au învățat să construiască povești cu numeroase personaje care trebuie să împartă timpul și atenția spectatorului.

Experiența avea să devină esențială când au ajuns la Marvel. Au regizat „Captain America: The Winter Soldier” în 2014, „Captain America: Civil War” în 2016, apoi cele două producții uriașe „Avengers: Infinity War” și „Avengers: Endgame”.

„Endgame” a devenit un fenomen mondial și a obținut aproximativ 2,8 miliarde de dolari din vânzarea biletelor, fiind unul dintre filmele cu cele mai mari încasări din istoria cinematografiei.

Acum, frații Russo spun că „Doomsday” îi obligă să ducă mai departe formula poveștilor de ansamblu pe care el și fratele său au folosit-o în filmele precedente. De această dată însă, regizorul recunoaște că proiectul îi obligă să-și împingă limitele mai departe decât au făcut-o vreodată.

Cei doi lucrează, de fapt, la două filme aproape simultan. În timp ce finalizează montajul și muzica pentru „Doomsday”, pregătesc deja producția „Avengers: Secret Wars”, continuarea programată pentru 2027.

De la „A fost odată în Vest” la supereroi

Regizorul Joe Russo spune că realizarea unui singur film de asemenea dimensiuni este cel mai dificil lucru pe care îl poți face, iar realizarea a două unul după altul este „aproape de neconceput”.

În spatele spectacolului cu efecte speciale, frații Russo spun însă că au căutat inspirația într-un loc surprinzător: westernurile. Iar unul dintre reperele pentru „Avengers: Doomsday” a fost tocmai „Once Upon a Time in the West” („A fost odată în Vest”), filmul clasic al lui Sergio Leone.

Marvel încearcă să repete succesul uriaș al „Endgame”

Miza depășește însă povestea unui singur film. Când „Avengers: Endgame” a apărut în 2019, studiourile Marvel se aflau în punctul culminant al unui succes construit timp de un deceniu.

Filmele lor deveniseră un fenomen cultural și comercial mondial, însă anii care au urmat au fost mai complicați. Marvel a lansat numeroase filme și seriale, însă nu toate au repetat performanțele generației anterioare.

Au apărut și eșecuri greu de imaginat în perioada de glorie a francizei. „The Marvels”, lansat în 2023, a obținut încasări de numai 206 milioane de dolari din vânzarea biletelor, o performanță modestă pentru standardele Marvel.

„Doomsday” vine tocmai în acest moment, cu misiunea dificilă de a demonstra că studiourile Marvel pot transforma din nou un film cu supereroi într-un eveniment cinematografic mondial.

Filmele Marvel au generat împreună aproape 33 de miliarde de dolari la nivel mondial, potrivit Reuters, ceea ce face din această serie cea mai profitabilă franciză cinematografică din lume.

Premiera „Avengers: Doomsday” în România

„Avengers: Doomsday” va fi lansat în cinematografe în luna decembrie, iar premiera în România este programată pentru 18 decembrie 2026.

Filmul va fi urmat, în decembrie 2027, de „Avengers: Secret Wars”, realizat tot de Joe și Anthony Russo.

Până atunci, „Doomsday” rămâne marele test: dacă oamenii care au condus Avengers către unul dintre cele mai mari succese din istoria cinematografiei pot umple din nou sălile de cinema.