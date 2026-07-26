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Marvel își dezvăluie planurile până în 2028. Ryan Gosling intră în MCU, iar „Black Panther 3” schimbă generația

Marvel Studios și-a prezentat cele mai importante proiecte din următorii ani în cadrul Comic-Con San Diego, confirmând revenirea personajului Ghost Rider într-un nou film cu Ryan Gosling în rol principal și dezvăluind primele detalii despre „Black Panther 3”.
Marvel își dezvăluie planurile până în 2028. Ryan Gosling intră în MCU, iar „Black Panther 3” schimbă generația
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Sursa foto: Facebook/Marvel Studios
Oana Antipa
26 iul. 2026, 08:36, Știrile zilei
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Studioul a oferit totodată imagini în premieră din „Avengers: Doomsday”, unul dintre cele mai așteptate filme din universul Marvel, relatează Reuters.

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Ryan Gosling intră oficial în universul Marvel

Una dintre cele mai mari surprize ale evenimentului a fost confirmarea filmului „Ghost Rider”, în care Ryan Gosling va interpreta celebrul personaj din benzile desenate Marvel.

Actorul a urcat pe scenă în fața miilor de fani prezenți la Comic-Con și a declarat că, dacă acest proiect urma să devină realitate, exista un singur regizor potrivit pentru el. La scurt timp, pe scenă și-a făcut apariția Shawn Levy, regizorul succesului „Deadpool & Wolverine”, care va semna și noua producție.

Marvel a anunțat că filmul va ajunge în cinematografe în 2028, fără a comunica deocamdată o dată exactă de lansare.

„Black Panther 3” va introduce o nouă generație de eroi

Studioul a confirmat și dezvoltarea filmului „Black Panther 3”, programat pentru lansare pe 15 decembrie 2028.

Noua producție îl va avea în prim-plan pe actorul David Jonsson, care îl va interpreta pe T’Challa, fiul fostului Black Panther, personaj devenit emblematic după interpretarea regretatului Chadwick Boseman.

Pe scena Comic-Con au urcat și regizorul Ryan Coogler, alături de actorii Letitia Wright și Winston Duke, care își vor relua rolurile din franciză.

David Jonsson a declarat că este onorat să preia acest rol și a preferat ca publicul să descopere mai multe despre personaj direct pe marele ecran.

Primele imagini din „Avengers: Doomsday”

Marvel a prezentat și secvențe din „Avengers: Doomsday”, următorul film major al universului cinematografic Marvel.

Imaginile îl arată pe Doctor Doom dominând confruntarea cu Răzbunătorii și conducând o armată de Sentinels, roboții uriași cunoscuți din benzile desenate și universul X-Men.

Evenimentul a fost condus de președintele Marvel Studios, Kevin Feige, care i-a adus pe scenă pe frații Anthony și Joe Russo, regizorii filmului, alături de o distribuție impresionantă din care fac parte Robert Downey Jr., Chris Evans, Pedro Pascal, Paul Rudd, Anthony Mackie, Simu Liu, James Marsden, David Harbour, Letitia Wright, Lewis Pullman și Hayley Atwell.

Într-un moment spectaculos, fiecare spectator a primit o mască și o pelerină inspirate de Doctor Doom, iar Robert Downey Jr., aflat în pielea noului antagonist Victor von Doom, i-a invitat pe fani să le îmbrace.

O confruntare uriașă la box office în 2026

Marvel a confirmat că „Avengers: Doomsday” va avea premiera pe 18 decembrie 2026, în aceeași zi în care Warner Bros. va lansa cel de-al treilea film din seria „Dune”. Duelul dintre cele două superproducții este deja descris de presa de specialitate drept una dintre cele mai importante confruntări de box office din ultimii ani.

Pentru publicul din România, toate aceste producții sunt așteptate să fie lansate simultan și în cinematografele locale, continuând tradiția premierelor globale ale studiourilor Marvel.

Universul Cinematografic Marvel rămâne cea mai profitabilă franciză din istoria cinematografiei, cu încasări totale de aproape 33 de miliarde de dolari la nivel mondial, iar studioul încearcă prin noile producții să deschidă o nouă etapă după succesul filmelor din seria „Avengers”.

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