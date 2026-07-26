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Accident șocat la Jocurile Commonwealth: un gimnast a căzut în cap de la aproape trei metri și a fost transportat de urgență la spital

Finala masculină pe echipe din cadrul Jocurilor Commonwealth a fost marcată de un accident care a șocat sportivii și spectatorii. Gimnastul britanic Gabriel Langton, în vârstă de 19 ani, a suferit o cădere violentă în timpul exercițiului la bara fixă.
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Oana Antipa
26 iul. 2026, 07:45, Sport
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Incidentul s-a produs în ultima rotație a finalei masculine pe echipe, desfășurată la Glasgow. Gabriel Langton, component al reprezentativei Angliei, executa un element de desprindere la bara fixă, aflată la aproximativ trei metri de sol, când a ratat prinderea aparatului.

Sportivul a căzut direct pe cap și pe zona gâtului, iar concursul a fost oprit imediat. Personalul medical a intervenit în câteva secunde, iar arena a rămas în tăcere în timp ce medicii i-au acordat primul ajutor.

Langton era conștient, își putea mișca brațele și picioarele și comunica cu medicii înainte de a fi transportat la spital, purtând un guler cervical.

Investigațiile medicale au exclus complicațiile grave

Imaginile au făcut rapid înconjurul lumii și au stârnit îngrijorare în rândul fanilor și al comunității sportive, având în vedere modul în care sportivul a aterizat pe saltea.

British Gymnastics a transmis însă că Langton a fost transportat la spital doar ca măsură de precauție și a rămas internat peste noapte pentru investigații suplimentare.

Potrivit federației, sportivul a fost supus mai multor scanări, iar rezultatele au fost „foarte pozitive”. Medicii au exclus existența unor complicații sau leziuni grave, astfel că gimnastul urmează să fie externat și să revină în cursul serii la hotelul delegației Angliei.

Colegii au continuat concursul cu dificultate

Accidentul a avut un puternic impact emoțional asupra sportivilor. Luke Whitehouse, colegul lui Langton, a fost nevoit să evolueze la același aparat imediat după reluarea competiției.

Acesta a declarat că a fost dificil să își recapete concentrarea și că întreaga echipă a decis să mai efectueze o încălzire înainte de a continua concursul. El a subliniat că unitatea grupului a fost esențială într-un moment atât de dificil și a adăugat că ultimele informații primite indicau faptul că Langton se simțea bine.

Reacții din lumea gimnasticii și pe rețelele sociale

Accidentul a provocat numeroase reacții în rândul sportivilor și al publicului. Gimnastul canadian Félix Dolci și sportivul scoțian Hamish Carter au transmis mesaje de susținere, afirmând că sănătatea colegului lor este mai importantă decât rezultatele competiției.

Imaginile cu incidentul s-au răspândit rapid pe rețelele sociale, unde numeroși utilizatori și-au exprimat îngrijorarea și au remarcat cât de riscantă este gimnastica de performanță. Unii au ridicat și întrebări privind măsurile de siguranță din jurul aparatului, discutând despre prezența asistenților care pot interveni în astfel de situații.

Accidentul readuce în atenție pericolele specifice gimnasticii artistice, un sport spectaculos, dar care presupune execuții complexe și un risc ridicat de accidentare chiar și la cel mai înalt nivel competițional.

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