FCSB, spectacol în Cupa României: Cinci goluri în poarta lui FC Argeș și o victorie fără drept de apel

FC Argeș și FCSB s-au întâlnit miercuri seara, la Mioveni, în cel mai important meci al primei etape din faza grupelor Cupei României. Formația bucureșteană a tranșat confruntarea încă din prima repriză, când atacantul David Miculescu a înscris de două ori.

Atacantul Arnold Garita a fost aproape de deschiderea scorului în minutul 28, când a reluat de la colțul scurt, însă mingea a lovit bara. Două minute mai târziu, oaspeții au deschis scorul. Fundașul Luca Stancu a centrat în fața porții, iar Miculescu a finalizat din câțiva metri.

Miculescu a înscris din nou în minutul 39. Nassim Boutoutaou, mijlocaș ofensiv, l-a lansat pe culoar, iar atacantul l-a evitat pe portarul Cătălin Căbuz și a marcat pentru 2-0.

FCSB a mai înscris de trei ori după pauză

FC Argeș a încercat să revină după pauză, însă roș-albaștrii și-au păstrat controlul asupra partidei. Atacantul Beni Luvambo a avut una dintre puținele oportunități ale piteștenilor, cu o lovitură de cap reținută de portarul Matei Popa.

Boutoutaou, decisiv la al doilea gol al FCSB, și-a trecut apoi numele și pe lista marcatorilor. În minutul 69, acesta a finalizat din apropierea porții după o pasă a lui Garita și a dus scorul la 3-0.

FC Argeș a rămas în zece oameni după eliminarea mijlocașului Yanis Pîrvu, care a primit al doilea cartonaș galben, iar FCSB a profitat de superioritatea numerică în finalul partidei.

Atacantul David Popa a înscris pentru 4-0 după o respingere greșită a portarului Cătălin Căbuz, iar mijlocașul Eddy Gnahoré a închis tabela în minutul 90, cu un șut plasat de la marginea careului: 5-0 pentru FCSB.

Primele trei puncte în lupta pentru sferturile Cupei României

FC Argeș și FCSB evoluează în Grupa C a Cupei României, alături de FC Bihor Oradea, Csikszereda, Gloria Bistrița și Corona Brașov.

În celelalte două partide ale primei etape din Grupa C, Corona Brașov și FC Bihor au terminat la egalitate, scor 2-2, iar Csikszereda s-a impus cu 2-0 pe terenul Gloriei Bistrița.

Formatul Cupei României cuprinde 24 de echipe împărțite în patru grupe de câte șase. Fiecare formație dispută trei meciuri în această fază, iar primele două clasate din fiecare grupă se califică în sferturile de finală.

Pentru FCSB, în Cupa României urmează deplasarea la Gloria Bistrița, în etapa a doua a grupelor, iar în ultima rundă bucureștenii vor întâlni Csikszereda.

Prima etapă a fazei grupelor se încheie joi. FC Bacău va întâlni Universitatea Craiova, de la ora 17.30, iar Politehnica Timișoara va juca împotriva Rapidului, de la ora 20.30.