UPDATE. Nicușor Dan: „Avem un deficit de procurori la Secția Specială”

„Eu am venit doar pentru punctul 1, care se referă la procurorii pe care parchetul general îi propune pentru investigarea a infracțiunii de corupție săvârșite de magistrați. Aici avem un deficit de procurori la secția specială din cadrul parchetului general. Avem doar 3 din 14.

Azi au mai fost propuși 2. A mai fost propus unul la parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanța. Este un subiect important pentru că suspiciunea de infracțiune chiar în gen în rândul magistraților deteriorează, afectează încrederea românilor în statul român. Este important să tranșăm administrativ chestiunea asta.

Este și parte din raportul pe statul de drept al Comisiei Europene. Ce am mai spus în sală? Am mai spus că această activitate trebuie dusă cu celeritate și cu echilibru. De aceea e important să fie procuror cu experiență și cu o probabilitate morală incontestabilă, astfel încât să rezolvăm problema asta de suspiciune. Aici am venit doar pentru punctul 1 de pe ordinea de zi al ședinței CSM-ului”, a declarat la finalul participării la CSM președintele României.

UPDATE. Nicușor Dan a declarat că este interesat de procurorii care ar trebui să cerceteze infracțiunile săvârșite de magistrați. „Infracțiunile comise de magistrați deteriorează încrederea în statul român. Trebuie să fie procurori cu experiență și cu probitate morală”, a declarat Dan.

Nicușor Dan, președintele României, a ajuns astăzi la sediul CSM, unde prezidează în premieră, potrivit atributelor constituționale, ședința Consiliului Superior al Magistraturii.

Potrivit Constituției, preşedintele României prezidează lucrările Consiliului Superior al Magistraturii la care participă.

La ședința CSM sunt prezenți șeful ÎCCJ, Lia Savonea, procurorul general al României, Cristina Chiriac, președintele CSM Liviu Odagiu și restul membrilor CSM.

În timpul ședinței, Nicușor Dan a spus că dorește să pună în discuția Consiliului relația parchetelor cu Poliția.