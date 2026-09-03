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Nicușor Dan, despre desemnarea viitorului premier: În zilele următoare voi desemna. E momentul să tranșăm problema

Președintele Nicușor Dan a anunțat că va desemna în zilele următoare viitorul premier, după discuțiile pentru formarea noului Guvern.
Nicușor Dan, despre desemnarea viitorului premier: În zilele următoare voi desemna. E momentul să tranșăm problema
Maria Nițu
03 sept. 2026, 13:00, Politic
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Președintele Nicușor Dan a fost întrebat joi când va desemna viitorul premier, în contextul în care negocierile pentru formarea noului Guvern continuă. Șeful statului a spus că desemnarea va avea loc în „zilele următoare”.

Întrebat când va desemna premierul, președintele Nicușor Dan a răspuns că a venit la ședința Consiliului Superior al Magistraturii (CSM).

„Aici am venit doar pentru punctul 1 de pe ordinea de zi a ședinței CSM-ului. În zilele următoare voi desemna. Evident că societatea așteaptă să avem un guvern.”, a spus Nicușor Dan.

Acesta a explicat că în ultima perioadă au existat discuții pentru formarea viitorului Guvern, însă procesul nu a avansat suficient și din cauza faptului că mai mulți parlamentari s-au aflat în vacanță. Nu a putut fi organizat votul fizic necesar în Parlament, spune Nicușor Dan.

„Au existat discuții toată această perioadă. Nu am acționat prea mult, pentru că mulți parlamentari erau în vacanță și, după cum știți, trebuia un vot fizic. Dar e momentul să tranșăm problema.”, a precizat președintele.

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