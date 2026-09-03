Alexandru Rogobete atacă dur USR: Uniunea care Sabotează România. Nu poți cere sancționarea României pentru a-ți salva partidul

„USR a încercat în Comisia LIBE a Parlamentului European să promoveze o rezoluție privind situația statului de drept din România. Demersul nu a obținut susținerea necesară pentru a merge mai departe”, se arată în mesajul publicat pe Facebook de Rogobete.

Acuzații de trădare

Rogobete a lansat critici dure la adresa demersurilor Grupului Renew, afirmând că solicitarea unor măsuri europene care ar putea afecta finanțarea României pentru obținerea unui avantaj în disputa politică internă reprezintă, în opinia sa, „trădare de țară”.

„Să ceri instituțiilor europene să blocheze sau să condiționeze banii europeni destinați României doar pentru a obține un avantaj în războiul politic intern este, din punctul meu de vedere, un gest de o gravitate fără precedent. Este trădare de țară”, a transmis liderul social-democrat.

Solicitare pentru intervenția instituțiilor judiciare

Fostul ministru a afirmat că este oportună deschiderea unei anchete de către instituțiile abilitate împotriva liderilor politici și a Guvernului Bolojan.

„Cred că este legitimă inclusiv întrebarea dacă nu se impune deschiderea unei anchete de către instituțiile judiciare competente pentru a stabili dacă acțiunile unor reprezentanți politici și eventualele decizii sau demersuri ale Guvernului demis condus de Ilie Bolojan au încălcat legea și dacă pot intra sub incidența unor infracțiuni împotriva statului”, notează Rogobete.

În mesajul său, Rogobete subliniază că disputele politice sunt firești într-o democrație, însă consideră că acestea nu trebuie să afecteze interesele României și accesul la fondurile europene.

„Nu poți cere sancționarea României pentru a-ți salva partidul. Nu poți transforma miliardele de euro destinate românilor într-o armă de negociere politică”, a mai declarat Rogobete.