Prima pagină » Știrile zilei » Alexandru Rogobete atacă dur USR: Uniunea care Sabotează România. Nu poți cere sancționarea României pentru a-ți salva partidul

Alexandru Rogobete atacă dur USR: Uniunea care Sabotează România. Nu poți cere sancționarea României pentru a-ți salva partidul

Fostul ministru al Sănătății Alexandru Rogobete a lansat joi atacuri dure la adresa Uniunii Salvați România, după demersul din Comisia LIBE a Parlamentului European privind situația statului de drept din România. Acesta a acuzat un act de trădare, după ce Grupul Renew, din care face parte USR, a votat o rezoluție privind situația statului de drept din România.
Alexandru Rogobete atacă dur USR: Uniunea care Sabotează România. Nu poți cere sancționarea României pentru a-ți salva partidul
ALEXANDRU NECHEZ / MEDIAFAX FOTO
Radu Mocanu
03 sept. 2026, 12:56, Politic
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

„USR a încercat în Comisia LIBE a Parlamentului European să promoveze o rezoluție privind situația statului de drept din România. Demersul nu a obținut susținerea necesară pentru a merge mai departe”, se arată în mesajul publicat pe Facebook de Rogobete. 

Acuzații de trădare

Rogobete a lansat critici dure la adresa demersurilor Grupului Renew, afirmând că solicitarea unor măsuri europene care ar putea afecta finanțarea României pentru obținerea unui avantaj în disputa politică internă reprezintă, în opinia sa, „trădare de țară”. 

„Să ceri instituțiilor europene să blocheze sau să condiționeze banii europeni destinați României doar pentru a obține un avantaj în războiul politic intern este, din punctul meu de vedere, un gest de o gravitate fără precedent. Este trădare de țară”, a transmis liderul social-democrat.

Solicitare pentru intervenția instituțiilor judiciare

Fostul ministru a afirmat că este oportună deschiderea unei anchete de către instituțiile abilitate împotriva liderilor politici și a Guvernului Bolojan. 

„Cred că este legitimă inclusiv întrebarea dacă nu se impune deschiderea unei anchete de către instituțiile judiciare competente pentru a stabili dacă acțiunile unor reprezentanți politici și eventualele decizii sau demersuri ale Guvernului demis condus de Ilie Bolojan au încălcat legea și dacă pot intra sub incidența unor infracțiuni împotriva statului”, notează Rogobete. 

În mesajul său, Rogobete subliniază că disputele politice sunt firești într-o democrație, însă consideră că acestea nu trebuie să afecteze interesele României și accesul la fondurile europene. 

„Nu poți cere sancționarea României pentru a-ți salva partidul. Nu poți transforma miliardele de euro destinate românilor într-o armă de negociere politică”, a mai declarat Rogobete. 

Recomandarea video

EXCLUSIV Cale liberă pentru limitarea numărului de mandate ale șefilor de la SRI, SIE, SPP. Nicoleta Pauliuc, care a blocat proiectul, a fost schimbată
G4Media
Suma imensă primită de Denis Drăguș pentru a rezilia cu Trabzonspor
GSP.ro
Mirabela Grădinaru, discurs despre protejarea copiilor în mediul digital, la o conferință internațională la care a participat și Maia Sandu
Gandul
495 lei amendă pentru toți șoferii români care pleacă la drum noaptea, fără a verifica acest detaliu aparent banal
Cancan
Nemții au scris despre cum a profitat Ion Țiriac de căderea comunismului și a construit un imperiu: „Munca monumentală a unui antreprenor neobosit”
Prosport
Cum a funcționat timp de doi ani un post de radio online care emitea propagandă legionară. Radio Camarad, emisiuni despre „mafia evreiască”, „goimi” și „târtani”
Libertatea
O turistă a cerut ouăle mai bine făcute, iar ospătarul i-a lăsat un mesaj neașteptat pe bon. „Am crezut că e o glumă”
CSID
EXCLUSIV | De la ce distanță te înregistrează noile radare fixe montate pe DN 1, cu rol de calmare a traficului
Promotor
ANALIZĂ | Cele mai profitabile companii din energia electrică
Economedia