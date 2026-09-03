Scandal în Parlamentul European pentru Legea Integrității. Sorin Grindeanu: USR își trădează țara!

Sorin Grindeanu critică dur USR după ce, conform acestuia, și-ar fi exprimat un vot în Parlamentul European care ar fi pus în pericol valorile statului de drept în România. Președintele PSD spune că grupul Renew, din care europarlamentarii USR fac parte, ar fi votat o rezoluție riscantă, care nu a trecut însă, întrucât restul europenilor s-au opus.

„Grupul Renew, din care face parte USR, a încercat să impună în Comisia LIBE din Parlamentul European o rezoluție care să pună sub semnul întrebării respectarea statului de drept în România. O rezoluție care ar fi putut ajunge în plenul Parlamentului European, dacă vocea rațiunii nu ar fi primat până la final”, a declarat Sorin Grindeanu, într-o postare pe Facebook.

Grindeanu acuză USR că îl pune pe Dominic Fritz înaintea României

Anterior, în Comisia pentru Libertăți Civile, Justiție și Afaceri Interne (LIBE) a fost ridicată și problema reformei ANI. Chiar Oana Țoiu și Ilie Bolojan au întrebat Comisia Europeană dacă Legea Integrității, în forma adoptată, este în acord cu reforma asumată în PNRR.

Sorin Grindeanu spune acum că USR, prin votul grupului Renew, a prioritizat interesele de partid peste cele ale României și critică dur europarlamentarii partidului.

„Fritz nu este România! Este doar un politician condamnat printr-o decizie definitivă a instanței. USR nu este România! Sunt doar o haită de bezmetici trădători care sacrifică interesele României și banii europeni pentru a-și conserva scaunele. Să îți folosești imaginea țării ca monedă de schimb pentru a face presiune internă este dovada supremă a lipsei de coloană vertebrală, pe care românii o vor putea sancționa la vot!”, a mai scris liderul PSD.

Legea Integrității a intrat în vigoare în termenul asumat pentru îndeplinirea jalonului din PNRR, iar în urma unui amendament propus de social-democrați, liderul USR Dominic Fritz urmează să își piardă mandatul de primar al Timișoarei.