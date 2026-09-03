Bogdan Ivan propune măsuri urgente în economie: Trebuie acționat acum, înainte ca firmele românești să fie puse în genunchi

Deputatul PSD Bogdan Ivan, fost ministru al Energiei, susține că românii trec prin una dintre „cele mai grele perioade pentru economia românească din ultimii 30 de ani”, făcând apel către Guvern să adopte măsuri pentru sprijinirea companiilor și protejarea locurilor de muncă.

„Am fost în fabrici, am vorbit cu oameni care produc în România și cu antreprenori care țin în spate mii de locuri de muncă. Am ascultat problemele lor, am văzut presiunea uriașă pe care o resimt și mesajul este foarte clar: trecem prin una dintre cele mai grele perioade pentru economia românească din ultimii 30 de ani. Costurile au crescut, predictibilitatea a scăzut, iar pentru foarte multe companii fiecare lună a devenit o luptă pentru menținerea producției și a locurilor de muncă.”, a scris Bogdan Ivan pe pagina sa de Facebook.

Acesta spune că România nu își mai permite „măsuri luate de la o zi la alta” și susține că este nevoie de un „plan coerent”, care să ofere companiilor mai multă stabilitate.

El propune trei direcții principale, referitoare la prețul carburanților, securizarea gazelor naturale și reducerea costurilor cu energia electrică pentru companiile românești.

„România nu mai are nevoie de improvizații, de măsuri luate de pe o zi pe alta sau de explicații după ce problemele au apărut deja. Are nevoie de un plan real, coerent și aplicabil, construit în jurul a trei măsuri clare.”, precizează Ivan.

Cele trei măsuri propuse de Bogdan Ivan

Prima măsură propusă de fostul ministru al Energiei este declararea unei situații de criză în domeniul carburanților.

„Prima: declararea unei situații de criză în domeniul carburanților, astfel încât statul să poată interveni rapid și eficient, iar prețul final la pompă să nu mai fie lăsat să crească fără control.”, precizează el.

A doua măsură se referă la gazele naturale. Bogdan Ivan spune că România se pregătește pentru o „iarnă complicată, cu prețuri ridicate și cu prea multă incertitudine”.

„A doua: securizarea gazelor naturale ale României. Intrăm într-o iarnă complicată, cu prețuri ridicate și cu prea multă incertitudine atât pentru populație, cât și pentru economie. România are resurse și trebuie să le folosească inteligent, în primul rând pentru siguranța energetică și pentru susținerea economiei naționale.”

A treia măsură vizează prețul energiei electrice pentru companiile românești. Deputatul PSD spune că industria nu poate rămâne competitivă dacă firmele suportă costuri ridicate cu energia.

„A treia: energie electrică la un preț competitiv pentru companiile românești. Nu poți cere industriei să producă, să investească, să păstreze locurile de muncă și să concureze pe piața europeană, în timp ce o lași să suporte unele dintre cele mai mari costuri cu energia.”, scrie acesta.

Ivan precizează că „nu mai este timp pentru soluții mimate sau pentru amânări”.

„Trebuie acționat acum, înainte ca firmele românești să fie puse în genunchi și înainte ca oamenii să plătească și mai mult pentru lipsa de decizie.”, adaugă el.

„PSD își asumă responsabilitatea guvernării și își asumă găsirea soluțiilor de care România are nevoie. România are nevoie de un Guvern stabil, de decizii predictibile și de o majoritate care să își asume protejarea economiei, a companiilor românești și, înainte de toate, a locurilor de muncă.”, declară Ivan.