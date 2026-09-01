Trump atrage industria farmaceutică în SUA. Europa riscă să piardă investiții și medicamente

Europa se confruntă cu o presiune tot mai mare pentru a crea condiții mai favorabile pentru industria științelor vieții, în timp ce administrația Trump continuă să determine producătorii de medicamente să investească în Statele Unite, potrivit POLITICO.

Trump atrage tot mai multe investiții farmaceutice în SUA

Washingtonul a anunțat încă nouă acorduri cu companii farmaceutice, prin care urmărește reducerea prețurilor pentru anumite medicamente, ridicând la 26 numărul total al acordurilor încheiate.

Așa-numitele acorduri de tip „națiunea cea mai favorizată” urmăresc să determine companiile să lanseze în Statele Unite medicamente noi la prețuri similare celor din Europa, evitând în același timp anumite taxe vamale. Acordurile obligă, de asemenea, companiile să investească în noi facilități de producție în SUA. Potrivit Casei Albe, investițiile asumate până acum se ridică la cel puțin 19,6 miliarde de dolari.

Industria farmaceutică avertizează asupra efectelor pentru Europa

Liderii industriei farmaceutice din Europa avertizează că, dacă Statele Unite continuă să încheie acorduri cu companiile pentru reducerea prețurilor pentru americani și stimularea investițiilor pe teritoriul SUA, pacienții europeni vor resimți efectele.

Prin politica „națiunii celei mai favorizate”, Washingtonul va prelua prețurile practicate în anumite țări europene. În aceste condiții, companiile aleg să nu lanseze anumite medicamente noi în Europa pentru a-și menține prețurile mai ridicate în Statele Unite, unde pot obține profituri mai mari. În plus, companiile aleg tot mai mult America pentru activitățile de cercetare și producție.

„Companiile ar putea ezita să lanseze medicamente în Europa, Japonia sau Canada dacă consideră că prețul din aceste țări va fi mai mic decât cel pe care îl pot obține în SUA. Acesta este riscul pentru Europa în perioada următoare”, a declarat Adrian van den Hoven, directorul general al Medicines for Europe, pentru POLITICO.

Organizația reprezintă industria medicamentelor generice, care produce în principal medicamente mai ieftine, ale căror brevete au expirat. Două companii importante din sectorul generic, care produc și medicamente originale, se numără printre cele incluse în cele nouă noi acorduri.

Planurile Europei, considerate insuficiente de industrie

În același timp, principala măsură pregătită în prezent de Europa pentru a convinge industria să rămână pe continent – o propunere de prelungire a protecției prin brevet pentru anumite medicamente biotehnologice – este considerată de unii actori din industrie insuficientă și prea târzie.

Industria susține că prelungirea brevetelor vine cu prea multe condiții și nu va intra în vigoare suficient de repede pentru a împiedica sectorul să se orienteze mai mult către America, unde condițiile de piață sunt mai favorabile.

Cele mai recente acorduri marchează o schimbare față de primele 17 înțelegeri, încheiate cu mari companii farmaceutice și care implicau investiții de ordinul miliardelor de dolari. Noile acorduri includ atât firme specializate de dimensiuni mai mici, cu doar câteva medicamente autorizate, cât și mari producători de medicamente generice.

Presiunea ajunge la Bruxelles

Deciziile privind prețurile medicamentelor sunt luate la nivel național în Europa, nu de Uniunea Europeană. Comisia Europeană controlează însă multe dintre condițiile de piață pentru acest sector, de la durata brevetelor și reglementările privind studiile clinice până la autorizarea medicamentelor și comercializarea acestora.

Eva Hrncirova, purtătoare de cuvânt a Comisiei Europene, a declarat marți că instituția „monitorizează îndeaproape implementarea politicii americane privind națiunea cea mai favorizată și orice efecte potențiale asupra pieței europene. Prioritatea noastră este, evident, să ne asigurăm că pacienții au acces la timp la medicamente sigure, eficiente și accesibile”.

O analiză a Comisiei Europene, realizată la solicitarea miniștrilor europeni ai sănătății, arată că este prea devreme pentru a determina ce efect vor avea politicile lui Donald Trump privind prețurile medicamentelor asupra lansărilor și prețurilor din Europa.

Europa, prinsă între presiunea SUA și propriile probleme

Trump vrea ca țările europene să plătească mai mult pentru medicamente, susținând că Statele Unite subvenționează, de fapt, prețurile mai mici practicate în Europa. Până acum, doar Marea Britanie a acceptat să plătească mai mult pentru medicamente.

În fața presiunii tot mai mari exercitate de Statele Unite și de industria farmaceutică, UE și statele membre încearcă tot mai mult să acționeze împreună pentru a menține un front comun și controale stricte asupra prețurilor. Unele țări își îndeamnă partenerii să nu fie tentate să încheie acorduri bilaterale similare celui convenit de Marea Britanie.