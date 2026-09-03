Prima pagină » Politic » Antonio Costa, la Cotroceni: Securitatea României este securitatea Europei în ansamblu

Antonio Costa, la Cotroceni: Securitatea României este securitatea Europei în ansamblu

Președintele Consiliului European, Antonio Costa, a declarat joi, la Palatul Cotroceni, că securitatea României este strâns legată de securitatea întregii Uniuni Europene, în contextul recentelor încălcări ale spațiului aerian românesc și al incidentelor care au implicat drone navale.
OMV Petrom a marcat un sfert de secol la BVB. Care este stadiul proiectului strategic Neptun Deep și unde vede Christina Verchere compania peste alți 25 de ani
OMV Petrom a marcat un sfert de secol la BVB. Care este stadiul proiectului strategic Neptun Deep și unde vede Christina Verchere compania peste alți 25 de ani
Nicușor Dan, după întâlnirea cu Antonio Costa: Ne dorim un buget UE ambițios, cu sume consistente pentru coeziune și agricultură
Nicușor Dan, după întâlnirea cu Antonio Costa: Ne dorim un buget UE ambițios, cu sume consistente pentru coeziune și agricultură
Escrocherie de 605.000 de euro, pusă la cale de o grupare din București. Victima a fost atrasă într-o „afacere” cu un cec de 50 de milioane de dolari
Escrocherie de 605.000 de euro, pusă la cale de o grupare din București. Victima a fost atrasă într-o „afacere” cu un cec de 50 de milioane de dolari
Metoda „falsul accident” face victime în București
Metoda „falsul accident” face victime în București
Alcaraz, revenire spectaculoasă la US Open. Spaniolul a pierdut primul set, apoi a câștigat trei la rând
Alcaraz, revenire spectaculoasă la US Open. Spaniolul a pierdut primul set, apoi a câștigat trei la rând
Andrei Rachieru
03 sept. 2026, 12:14, Politic
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Antonio Costa a subliniat importanța strategică a frontierei estice a Uniunii Europene, inclusiv a zonei Mării Negre.

„Este clar pentru toți europenii că securitatea noastră colectivă este strâns legată de securitatea frontierei de est, inclusiv de cea de la Marea Neagră. Recentele încălcări ale spațiului aerian românesc, precum și incidentele care au implicat drone navale sunt profund îngrijorătoare”, a declarat președintele Consiliului European.

Oficialul european a transmis că Uniunea Europeană va continua să sprijine România în fața amenințărilor de securitate.

„Vom continua să fim ferm alături de România, pentru că înțelegem că securitatea României este securitatea Europei în ansamblu”, a afirmat Costa.

Președintele Consiliului European a vorbit și despre sprijinul acordat Ucrainei, afirmând că încercările Rusiei de a intimida statele europene sau de a le diviza nu vor afecta unitatea UE.

„Unitatea noastră în sprijinul Ucrainei nu va fi ruptă de încercările Rusiei de a ne intimida sau de a ne diviza”, a spus Antonio Costa.

Costa a apreciat totodată sprijinul României pentru Ucraina și Republica Moldova și a subliniat importanța continuării procesului de extindere a Uniunii Europene.

Declarațiile au fost făcute în timpul vizitei lui Antonio Costa la București, unde oficialul european a discutat cu președintele Nicușor Dan despre prioritățile europene și situația de securitate de la granița de est a UE.

Recomandarea video

EXCLUSIV Cale liberă pentru limitarea numărului de mandate ale șefilor de la SRI, SIE, SPP. Nicoleta Pauliuc, care a blocat proiectul, a fost schimbată
G4Media
Suma imensă primită de Denis Drăguș pentru a rezilia cu Trabzonspor
GSP.ro
Mirabela Grădinaru, discurs despre protejarea copiilor în mediul digital, la o conferință internațională la care a participat și Maia Sandu
Gandul
495 lei amendă pentru toți șoferii români care pleacă la drum noaptea, fără a verifica acest detaliu aparent banal
Cancan
Nemții au scris despre cum a profitat Ion Țiriac de căderea comunismului și a construit un imperiu: „Munca monumentală a unui antreprenor neobosit”
Prosport
Cum a funcționat timp de doi ani un post de radio online care emitea propagandă legionară. Radio Camarad, emisiuni despre „mafia evreiască”, „goimi” și „târtani”
Libertatea
O turistă a cerut ouăle mai bine făcute, iar ospătarul i-a lăsat un mesaj neașteptat pe bon. „Am crezut că e o glumă”
CSID
EXCLUSIV | De la ce distanță te înregistrează noile radare fixe montate pe DN 1, cu rol de calmare a traficului
Promotor
ANALIZĂ | Cele mai profitabile companii din energia electrică
Economedia