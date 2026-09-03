Antonio Costa, la Cotroceni: Securitatea României este securitatea Europei în ansamblu

Antonio Costa a subliniat importanța strategică a frontierei estice a Uniunii Europene, inclusiv a zonei Mării Negre.

„Este clar pentru toți europenii că securitatea noastră colectivă este strâns legată de securitatea frontierei de est, inclusiv de cea de la Marea Neagră. Recentele încălcări ale spațiului aerian românesc, precum și incidentele care au implicat drone navale sunt profund îngrijorătoare”, a declarat președintele Consiliului European.

Oficialul european a transmis că Uniunea Europeană va continua să sprijine România în fața amenințărilor de securitate.

„Vom continua să fim ferm alături de România, pentru că înțelegem că securitatea României este securitatea Europei în ansamblu”, a afirmat Costa.

Președintele Consiliului European a vorbit și despre sprijinul acordat Ucrainei, afirmând că încercările Rusiei de a intimida statele europene sau de a le diviza nu vor afecta unitatea UE.

„Unitatea noastră în sprijinul Ucrainei nu va fi ruptă de încercările Rusiei de a ne intimida sau de a ne diviza”, a spus Antonio Costa.

Costa a apreciat totodată sprijinul României pentru Ucraina și Republica Moldova și a subliniat importanța continuării procesului de extindere a Uniunii Europene.

Declarațiile au fost făcute în timpul vizitei lui Antonio Costa la București, unde oficialul european a discutat cu președintele Nicușor Dan despre prioritățile europene și situația de securitate de la granița de est a UE.