Percheziții DNA la Finanțele din Timișoara într-un dosar de corupție. Fiul lui Neluțu Varga s-ar afla printre suspecți

Printre persoanele vizate în anchetă s-ar afla și Andrei Varga, fiul omului de afaceri Neluțu Varga, potrivit unor surse judiciare.

Anchetatorii au verificat mai multe birouri ale Inspecției Fiscale și au ridicat documente considerate relevante pentru cercetări.

În dosar ar fi vizat și inspectorul fiscal Dacian Ion Crainic, fost director al Oficiului Județean de Poștă Timiș și fost manager al Spitalului de Psihiatrie și pentru Măsuri de Siguranță Jebel. Acesta ar fi fost preluat de anchetatori și transportat la București pentru audieri.

Potrivit surselor citate, Crainic este suspectat de luare de mită, în legătură cu activitatea sa de control fiscal.

În ceea ce îl privește pe Andrei Varga, sursele susțin că acesta se numără printre suspecții din dosar. Până la acest moment, DNA nu a comunicat oficial acuzațiile concrete care îi sunt aduse.

Ancheta este instrumentată de DNA – Structura Centrală, iar cercetările sunt în desfășurare.