Comisia de Constituționalitate a Senatului, condusă de senatorul Cosmina Cerva (avocat) a finalizat ultimele detalii înaintea declanșării anchetei și audierilor referitoare la împrejurările în care a avut loc întâlnirea dintre premierul interimar Ilie Bolojan și președintele CCR, Simina Tănăsescu din 14 august 2026.

Toate imaginile cu Bolojan și Tănăsescu din 14 august trebuie predate

Senatorul Cerva, ca președinte de comisie, a obținut de la Biroul Permanent al Camerei Deputaților aprobarea pentru punerea la dispoziția comisiei a tuturor înregistrărilor din toate spațiile care cuprind imagini cu Ilie Bolojan și Simina Tănăsescu, în data de 14 august, în mod special „căile de acces către biroul președintelui Senatului”.

Cine va fi audiat în ancheta Senatului

Mai mult, săptămâna viitoare, pe 8 septembrie, încep și audierile comisiei condusă de Cerva.

Comisia Constituționalitate a Senatului i-a convocat deja la audieri pe următorii:

Ilie Bolojan , premierul demis

, premierul demis Simina Tănăsescu , președintele CCR

, președintele CCR Mircea Abrudean, președintele Senatului, un apropiat al lui Ilie Bolojan

președintele Senatului, un apropiat al lui Ilie Bolojan Directorul de Cancelarie al Președintelui Senatului

al Președintelui Senatului Directorul de Cabinet al Președintelui Senatului

al Președintelui Senatului Directorul Grupului de consilieri al Președintelui Senatului

Comisia pare să se focuseze inclusiv pe staff-ul președintelui Senatului, după ce Mircea Abrudean, un apropiat al lui Ilie Bolojan, a făcut declarații contradictorii despre întâlnirea secretă dintre liderul PNL și șefa CCR, Simina Tănăsescu.

După ce inițial a negat ferm că biroul său ar fi fost folosit, Mircea Abrudean a recunoscut ulterior că a avut o „înțelegere” cu premierul, explicând că i-a permis lui Bolojan să îi folosească cabinetul în lipsă.

Simina Tănăsescu, față-n față cu obligațiile legale. Judecătorii CCR, obligați să păstreze secretul

Discuția secretă dintre Bolojan și Tănăsescu, care s-a petrecut pe 14 august în biroul președintelui Senatului, Mircea Abrudean a stârnit puternice controverse care vizează independența Justiției constituționale în raport cu puterea executivă.

La acel moment, CCR judeca – inițial cu Simina Tănăsescu raportor pe caz – Legea Integrității cu „amendamentul Fritz„, care viza situația juridică de la Primăria Timișoarei a partenerului politic al premierului Bolojan.

După informațiile despre întâlnirea controversată au apărut în presă, atât Simina Tănăsescu, președintele CCR, cât și premierul Ilie Bolojan au încercat să minimizeze evenimentul.

Atât Tănăsescu cât și Bolojan au susținut că întâlnirea a avut un scop administrativ și logistic și au spus că nu au discutat nicio cauză aflată pe rolul CCR.

„Se face din țânțar armăsar”, a declarat Ilie Bolojan, rugat să explice de ce s-a întâlnit cu Tănăsescu în timp ce CCR avea o cauză pe rol care l-ar fi putut interesa și pe Bolojan.

Potrivit Legii, CCR este o unica instanță constituțională a României, separată și independentă față de orice altă putere a statului sau autoritate publică, rapoartele judecătorilor de caz dar și deliberările pe spețe fiind vizate de secretul profesional, reglementat și el de legislație.

Potrivit legii, judecătorii CCR sunt obligați de lege „să păstreze secretul deliberărilor şi al voturilor şi să nu ia poziţie publică sau să dea consultaţii în probleme de competenţa Curţii Constituţionale”. De asemenea, judecătorii CCR sunt obligați „să se abţină de la orice activitate sau manifestări contrare independenţei şi demnităţii funcţiei lor„.