Cseke Attila: 6.730 de locuri noi pentru copii în creșe și 1.960 de locuințe pentru tinerele familii

„Crearea unei infrastructuri adecvate pentru tinerele familii, ținând cont de fenomenul constant de scădere a natalității în România, respectiv de migrarea populației tinere, atât din mediu rural către mediul urban, cât și din țară către străinătate, reprezintă o preocupare esențială pentru Ministerul Dezvoltării. De aceea investim în scăderea depopulării regiunilor rurale sau urbane mici și sprijinim tinerele familii”, a declarat Cseke Attila, Ministerul Dezvoltării.

Creșele au fost construite în 105 unități administrativ-teritoriale din 36 de județe. Valoarea totală noilor creșe este de 1,8 miliarde de lei.

Cele 113 creșe au fost construite în baza unor proiecte tipizate, puse la dispoziția autorităților locale de către Ministerul Dezvoltării, astfel nefiind nevoie de un proiect separat pentru fiecare creșă în parte.

Creșele sunt de dimensiuni mici, medii, dar și mari, care pot găzdui 40, 70 sau 110 copii. Potrivit ministerului, în toată țara au fost construite 63 de creșe mici, 30 de creșe medii, 18 creșe mari.

În Sectorul 6 din București au fost construite, de asemenea, două creșe atipice. Una care poate găzdui 60 de copii, iar cealaltă 70 de copii.

Noile creșe din toată țara cuprind săli de joacă, dormitoare, săli pentru festivități, dar și spații de joacă în aer liber. Creșele au și spălătorii proprii, dar și bucătării, iar cei mici pot primi o masă caldă.

Creșele, de tip nZEB

Clădirile au echipamente de ultimă generație, instalație de efracție, control acces, supraveghere video.

În ceea ce privește eficiența energetică, cele 110 creșe sunt clădiri de tip nZEB (near-Zero Energy Building), cu panouri solare și fotovoltaice, pentru energie electrică și apă caldă. De asemenea, anvelopa clădirii este foarte bine izolată termic, cu uși și geamuri izolante.

Programul național de construire a creșelor continuă, cu toate că jalonul PNRR a fost îndeplinit încă din 25 august, potrivit ministrului Dezvoltării. Finanțarea continuării programului este asigurată cu bani din bugetul de stat.

Locuințe eficiente energetic pentru tinerele familii

În plus, Ministerul Dezvoltării anunță și finanțarea de locuințe eficiente energetic nZEB pentru tinerii specialiști din sănătate și învățământ. Acestea au fost realizate pe baza proiectelor tipizate puse la dispoziție de minister. Au fost realizate 1.960 de astfel de locuințe.

„Complementar construirii creșelor, Ministerul Dezvoltării a finanțat și construirea de locuințe nZEB plus pentru tineri și pentru specialiștii din sănătate și învățământ. Locuințele nZEB au fost realizate în mare măsură conform unui proiect tip, ca și în cazul construirii creșelor, proiectul tip fiind pus la dispoziția beneficiarilor de Ministerul Dezvoltării”, a declarat Cseke Attila.

În perioada următoare, echipa din cadrul Direcției Generale de Implementare a Planului Național de Redresare și Reziliență va verifica documentele încărcate de către beneficiari, va transmite solicitări de clarificare unde este cazul și va elabora o centralizare a acestor lucrări finalizate.