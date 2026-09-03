Bolid declarat furat în Germania, găsit de polițiști în Bacău

Joi, autoritățile au descins la adresă, acolo unde au găsit mașina.

„În urma percheziției, în locația vizată a fost descoperit un autoturism, înmatriculat în Germania, valoarea acestuia fiind de aproximativ 80.000 de euro”, informează IPJ Bacău.

Potrivit poliției, mașina era dată în urmărire de autoritățile germane. Polițiștii au indisponibilizat mașina, astfel încât ea să nu poată fi distrusă sau vândută.

Detaliile și împrejurările în care mașina a ajuns la șoferul român urmează să fie stabilite în cele ce urmează.

De asemenea, autoritățile române au început procedurile judiciare de cooperare cu autoritățile germane, pentru ca mașina germană să ajungă la stăpânul ei de drept.

„Cercetările sunt continuate în cadrul dosarului penal, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de furt”, potrivit IPJ Bacău.