Gândul: DIICOT descinde peste interlopul Robert Chira. Acesta ar fi „țepuit” cu aproape un milion de euro un afacerist, împreună cu alte persoane

Perchezițiile au avut loc joi dimineața, conform Gândul.

Aceste percheziții ar fi descins la mai mult de cinci persoane. De asemenea, printre autorii faptelor de înșelăciune cercetate s-ar afla și interlopul Robert Chira.

Potrivit sursei citate, perchezițiile au loc în mai multe zone din București, Cernica și Fundeni dar și în alte județe ale țării.

Banii uneia dintre persoane ar fi fost găsiți în mașina de spălat haine

În casa unuia dintre cei percheziționați, anchetatorii de la crimă organizată ar fi găsit deja 500.000 de lei. Acești bani ar proveni din „țeapa” complexă asupra afaceristului. Banii ar fi fost găsiți în mașina de spălat rufe.

Potrivit surselor Gândul, ar fi vorba de o înșelăciune cu valențe complexe. Cei vizați l-ar fi indus în eroare pe afacerist, susținând că dețin o filă cec emisă în SUA în valoare de milioane de euro. Dar, pentru decontarea ei ar fi necesară investirea unor sume de bani, pentru executarea unor pretinse proceduri internaționale.

Astfel, bărbatul păcălit ar fi trimis aproape un milion de euro membrilor grupării, mai precis unei femei. Aceasta, la rândul său, trimitea defalcat sume către alte peste zece persoane, susțin aceleași surse.

În acest context, vor urma audieri maraton la sediul DIICOT din Capitală.

DIICOT confirmă perchezițiile

Joi, procurorii DIICOT de la Structura Centrală, împreună cu polițiști din cadrul Direcției de Combatere a Criminalității Organizate și ai Brigăzii de Investigare a Criminalității Economico-Financiare din Direcția Generală de Poliție a Municipiului București, au pus în aplicare 13 mandate de percheziție domiciliară în municipiile București, Slobozia, Brăila și Constanța, a orașului Amara și comunelor Cernica și Fundeni, într-o cauză privind săvârșirea infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat, înșelăciune cu consecințe deosebit de grave și tăinuire în formă continuată.

Din actele de urmărire penală a reieșit faptul că, în perioada cuprinsă între luna septembrie 2023 și în luna septembrie 2026, cinci suspecți (patru bărbați și o femeie) au acționat în cadrul unui grup infracțional organizat, având ca scop obținerea unor mari sume de bani prin inducerea în eroare a unei persoane vătămate.

Astfel, membrii grupării de criminalitate organizată i-au propus persoanei vătămate ”o afacere”, în care victima să îi ajute cu bani, astfel încât ei să deconteze o presupusă filă cec, emisă de Statele Unite ale Americii, în valoare de 50.000.000 USD, motivând că ar fi nevoie de plata unor taxe prealabile decontării.

În schimbul sumelor necesare decontării, suspecții au solicitat participarea într-o societate de-a persoanei vătămate, prin înlocuirea unor asociaţi, urmând să plătească contravaloarea acţiunilor celor pe care îi scotea din firmă, astfel încât, după decontarea filei cec, persoanei vătămate să îi rămână suma de 1.500.000 de dolari, iar o altă sumă, de 1.000.000 de dolari, să intre în firma deţinută de victimă, ca şi contravaloare a acţiunilor pe care ei le preluau.

Au cerut bani de la victimă de mai multe ori

Cercetările au reliefat că, în perioada menționată, sub cooardonarea liderului, membrii grupării de criminalitate organizată folosindu-se de înscrisuri și instrumente falsificate, precum și de multiple comunicări, au indus și menținut în eroare persoana vătămată, formulând în mod repetat solicitări de predare a unor sume de bani și determinând-o să remită suma de aproximativ 605.000 euro, din care circa 2.800.000 lei prin transferuri bancare și 120.000 euro în numerar, cauzându-i un prejudiciu patrimonial corespunzător.

Pentru a ascunde sumele, suspecta, membră în grupul infracțional organizat, a realizat multiple transferuri, către alți 9 suspecți, toți cunoscând că sumele de bani provin din săvârșirea unor infracțiuni.

Audierile urmează să se desfășoare la sediul DIICOT – Structura Centrală.