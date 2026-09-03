Fregata „Regele Ferdinand”, în fruntea unei grupări navale NATO. Misiune de 40 de zile în Mediterană

Fregata „Regele Ferdinand” – 221 participă la misiunea NATO având la bord un elicopter IAR-330 Puma Naval și o grupă de Forțe pentru Operații Speciale (FOS), potrivit informațiilor transmise de Forțele Navale Române pe platforma Facebook.

Nava militară a părăsit joi portul Constanța și se va deplasa în Marea Mediterană, unde echipajul român va lua parte, timp de aproximativ 40 de zile, la Operația SEA GUARDIAN.

Principalele responsabilități ale militarilor vor fi monitorizarea și controlul traficului maritim. Totodată, aceștia vor participa la acțiuni destinate descurajării și prevenirii activităților ilegale în zona în care se desfășoară operația NATO.

„Regele Ferdinand”, pentru prima dată navă-comandant

Misiunea din Marea Mediterană marchează o premieră pentru fregata românească. „Regele Ferdinand” va îndeplini, pentru prima dată, rolul de navă-comandant al unei grupări navale participante la Operația NATO SEA GUARDIAN.

La bord se află, în acest context, și personalul de stat major al grupării navale. Structura este condusă de comandorul Florian Tudorașcu.

Rolul atribuit fregatei românești presupune astfel nu doar participarea directă la activitățile desfășurate pe mare, ci și găzduirea structurii de comandă a grupării implicate în operație.

Misiune pentru securitatea maritimă a NATO

Forțele Navale Române arată că participarea la SEA GUARDIAN contribuie la consolidarea securității maritime în zona de responsabilitate a NATO.

Operația urmărește inclusiv descurajarea și combaterea amenințărilor din mediul maritim și creșterea capacității Alianței de a reacționa rapid în fața unui spectru larg de riscuri și amenințări.

Pentru România, misiunea are o relevanță suplimentară prin rolul de comandă acordat fregatei „Regele Ferdinand”, una dintre principalele nave de luptă ale Forțelor Navale Române. Plecarea din Constanța are loc într-un context în care securitatea maritimă și capacitatea aliaților de a supraveghea rutele navale rămân componente importante ale posturii NATO.

Operația SEA GUARDIAN se desfășoară în Marea Mediterană și este una dintre misiunile prin care Alianța urmărește menținerea unei imagini cât mai clare asupra activităților maritime și consolidarea securității pe mare.