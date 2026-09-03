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Motorina se apropie din nou de 11 lei. Bogdan Ivan: Guvernul a devenit unul pasiv

Fostul ministru al Energiei Bogdan Ivan susține că prețul motorinei ar fi depășit 11 lei pe litru dacă nu ar fi fost adoptată reducerea accizei cu 85 de bani. Acesta acuză actualul Guvern că nu verifică suficient piața carburanților și că nu ia măsuri pentru a limita creșterile de preț.
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Alexandra-Valentina Dumitru
03 sept. 2026, 18:49, Economic
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„De această dată, Guvernul a evitat să acționeze. Această reducere cu 85 de bani se datorează de legii pe care am făcut-o eu și Partidul Social Democrat, iar dacă n-ar fi fost făcută această lege, azi am fi avut prețul la pompă mai mare de 11 lei”, a declarat fostul ministru, joi, la Antena 3 CNN.

Ivan susține că, în ultimele patru luni, Guvernul nu a verificat suficient companiile din sectorul carburanților și nu a luat măsuri pentru a determina dacă prețurile de la pompă sunt justificate.

Potrivit acestuia, autoritățile ar fi trebuit să analizeze inclusiv limitarea exporturilor și să verifice companiile petroliere prin intermediul instituțiilor statului, inclusiv Consiliul Concurenței, ANPC și ANAF.

„Guvernul a devenit unul pasiv, nu urmărește modul în care se respectă legea, nu-i verifică pe comercianți și suntem în situația în care avem un baril de petrol la 95 de dolari, mai puțin decât în luna aprilie, și prețuri reale la pompă de 11 lei”, a spus Bogdan Ivan.

Fostul ministru a comparat situația actuală cu cea de la începutul lunii aprilie, când, potrivit acestuia, barilul de petrol costa aproximativ 120 de dolari, însă motorina se vindea la pompă cu aproximativ 9 lei pe litru, în urma unor verificări efectuate de Ministerul Energiei și Guvern.

Ivan afirmă că majorarea prețurilor afectează deja transportatorii și companiile românești. El a relatat că unii transportatori i-au spus că preferă să alimenteze în Bulgaria sau Ungaria, unde produsele petroliere sunt mai ieftine.

„Ajung să dea faliment, ajung să alimenteze din alte state, să-și trimită oamenii acasă”, a afirmat fostul ministru, acuzând Guvernul că gestionează „foarte, foarte amator” criza energetică și cea a carburanților.

Ivan: Prețul energiei electrice a crescut cu 74%

Fostul ministru al Energiei a vorbit și despre evoluția prețurilor la electricitate. El susține că, din aprilie până în prezent, prețul de pe piața pentru ziua următoare a crescut cu 74%.

Ivan avertizează și asupra ofertelor care urmează să fie făcute pentru consumatorii casnici și industriali în următoarele luni.

„În etapa următoare, în următoarele 3-4 luni, o să vină ofertele pentru consumatorii mai mari, cu cel puțin 20-25%”, a spus el.

Potrivit fostului ministru, Guvernul ar trebui să intervină prin măsuri de reglementare și prin contracte bilaterale pentru a proteja consumatorii și economia.

În cazul carburanților, concluzia lui Bogdan Ivan este că nu ar fi nevoie neapărat de noi măsuri, ci de aplicarea celor existente și de verificarea pieței de către instituțiile statului.

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