Șeful Transgaz, vizită la terminalul flotant de gaze naturale lichefiate din Grecia. Ion Sterian: „Alexandroupolis are o importanță strategică pentru România”

Directorul general al Transgaz împreună cu ceilalti directori generali ai OTS din cadrul inițiativei Coridorul Vertical, însoțiți de ministrul Energiei din Grecia, Stravos Papastravou, au vizitat terminalul FSRU de GNL (gaz natural lichefiat) de la Alexandropolis din Grecia. Acesta este un terminal flotant. (FSRU – Floating Storage Regasification Unit).

Importanța terminalului flotant

Terminalul FSRU este operațional din octombrie 2024 și se află la 8 kilometri de coastă, lângă portul Alexandroupolis. Acesta este operat de compania Gastrade S.A. , parte semnatară a Memorandumului de înțelegere privind Coridorul Vertical. Acționarii acestuia sunt Elmina Copelouzou (acționarul fondator, Grupul Copelouzos) 40%, GasLog Cyprus Investments Ltd (subsidiară GasLog Ltd) 20%, DEPA Commercial S.M.S.A. 20%, Bulgartransgaz EAD 20%.

Capacitate de regazificare a terminalului este de 5,5 miliarde metri cubi și are capacitate de stocare de 153.500 metri cubi.

România de află printre beneficiari, alături de Grecia, Bulgaria, Serbia, Ungaria, Ucraina și Moldova.

Potrivit informațiilor oficiale ale companiei, în prezent sunt active contracte cu 14 companii care au rezervat capacitate până în 2030.FSRU

„Alexandroupolis are o importanță strategică pentru România. Valoarea sa pentru țara noastră rezultă în principal din conectarea României la GNL din surse globale și transportarea acestuia în continuare în Ungaria, Republica Moldova și Ucraina. Vizita s- a înscris în programul grupului tehnic de lucru din cadrul Initiativei Coridorul Vertical”, a declarat directorul general al Transgaz.

După vizita la terminalul FSRU de GNL de la Alexandropolis, șeful ransgaz a participat la ședința Directorilor Generali ai operatorilor de transport și sistem gaze naturale din cadrul inițiativei Coridorului Vertical în scopul definitivării textului Memorandumului de înțelegere extins al Coridorului Vertical la care aderă cu acest prilej și operatorii din Serbia și Macedonia de Nord.

Potrivit informațiilor Mediafax, ședința de lucru s-a bucurat de prezența lui Joshua Volz, Trimis special pentru integrarea energetică globală al Departamentului de Energie al SUA.

Memorandumul de Înțelegere privind Coridorul Vertical a fost semnat inițial, în anul 2019, pentru trei ani, între operatorii de sistem din România – SNTGN TRANSGAZ, Bulgaria – BULGARTRANSGAZ, Ungaria – FGSZ, Grecia – DESFA, precum și ICGB – compania care operează interconectorul Grecia-Bulgaria – IGB, după ce în anul 2016, în cadrul reuniunii CESEC de la Budapesta, ministerele de resort din Grecia, Bulgaria, România și Ungaria au semnat o declarație comună a miniștrilor energiei pentru gazele naturale Coridorul Vertical.

Ulterior, pe 1 decembrie 2022, șeful Trasgaz a semnat, la Atena, în marja celei de-a 22-a reuniuni a Summitului World LNG, nou Memorandum de Înțelegere (MoU) privind Coridorul Vertical, care, ca noutate față de versiunea precedentă ce expira în acea lună, include ca parte semnatară și compania Gastrade din Grecia, proprietarul, dezvoltatorul și operatorul terminalului offshore de GNL din nordul Greciei, de la Alexandroupolis.

În ianuarie 2024, cooperarea pentru Coridorul Vertical a fost consolidată prin semnarea unui Memorandum de Înțelegere care prevede participarea a trei noi operatori de transport de gaze naturale, Vestmoldtransgaz din Republica Moldova, companie controlată de Transgaz , GTSO din Ucraina și Eustream din Slovacia. Documentul a fost semnat cu ocazia Reuniunii la Nivel Înalt pentru Conectivitate în Europa Centrală și de Est (CESEC) de la Atena.

Transgaz, prima multinațională a României, fiind operatorului național de sistem și transport al gazelor naturale atât din România și din Republica Moldova, este o companie controlată de stat, deține statutul de monopol în transportul gazelor naturale din România și vehiculează circa 90% din totalul gazelor naturale consumate.