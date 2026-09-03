„Demonstrează ce poate realiza colaborarea”: Andy Burnham laudă relațiile dintre Marea Britanie și UE la întâlnirea cu Emmanuel Macron

Burnham și Macron au vorbit despre teme precum traversările cu ambarcațiuni mici în Canalul Mânecii și apărarea.

Cei doi și-au dat mâna și au pozat pentru fotografii alături de soțiile lor în fața clădirii de pe Downing Street nr. 10, joi dimineață.

Despre ce au discutat cei doi

Premierul Marii Britanii și președintele Franței au discutat despre „provocări comune”, inclusiv creșterea numărului de „mega-bărci” care traversează ilegal Canalul Mânecii.

Potrivit BBC, Andy Burnham a spus că este „atât de potrivit” ca Macron să fie primul său vizitator străin pe Downing Street de când a devenit prim-ministru în iulie. El l-a descris pe președintele francez drept „cel mai apropiat vecin și prieten apropiat al nostru, Emmanuel”.

„Demonstrează ce poate realiza colaborarea, așa cum demonstrăm și în cazul Ucrainei, în cazul ambarcațiunilor mici și în ceea ce privește consolidarea relației dintre Regatul Unit și UE”, a adăugat Burnham.

Macron: „O relație foarte puternică”

La rândul său, Emmanuel Macron a declarat că „aceasta este o relație foarte puternică. Pentru mine este extrem de importantă și sunt aici cu dorința și angajamentul de a ne apropia”, potrivit sursei citate.

Vizita lui Macron în Marea Britanie a avut ca scop principal marcarea împrumutului Tapiseriei Bayeux către Muzeul Britanic. El s-a întâlnit cu regele Charles la muzeu, miercuri.

În discuțiile celor doi de joi, Burnham și Macron au discutat nu doar despre ambarcațiuni mici. Ei au vorbit și despre conflictele din Ucraina și Orientul Mijlociu, precum și despre apărare și cooperarea UE.

Sosirea lui Macron, un moment important

Sosirea primului lider străin sub conducerea lui Burnham este un moment simbolic important, menționează BBC. Întâlnirea arată că relația cu Parisul este o prioritate importantă.

Totuși, subliniază și faptul că, pentru a reduce și mai mult traversările ambarcațiunilor mici, colaborarea cu Franța va fi esențială.