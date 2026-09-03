Peste 750 de milioane de lei, disponibile pentru industria prelucrătoare din România. Anunțul Ministerului Finanțelor

Companiile care sunt interesate să dezvolte capacități de producție în România vor putea depune, începând cu 15 octombrie 2026, cereri de finanțare prin instrumental de finanțare dedicat industriei prelucrătoare.

Pentru această sesiune, sunt disponibile 759 milioane de lei. Proiectele trebuie să presupună investiții inițiale de minimum 10 milioane de euro, echivalentul a aproximativ 50 milioane de lei, menționează Ministerul Finanțelor.

„Deschiderea acestei sesiuni este un pas important concret în susținerea unui domeniu strategic pentru România. Avem 759 de milioane de lei disponibili acum, într-un program multianual mai amplu. Dacă vom avea proiecte solide și cerere peste bugetul alocat, vom analiza suplimentarea resurselor. Miza este ca România să producă mai mult aici, să exporte mai mult și să își construiască o bază industrială mai competitivă pentru următorii ani”, a declarat Alexandru Nazare, ministrul Finanțelor.

Mecanismul de finanțare face parte din programul de relansare economică elaborat de Ministerul Finanțelor, aprobat prin OUG nr.8/2026. Acesta vizează investiții în proiecte de producție în industria prelucrătoare, în sectoare economice care înregistrau un volum ridicat de importuri, cu scopul de a stimula producția internă și de a crea noi locuri de muncă, conform ministerului.

Programul are un buget total de 5,313 miliarde de lei, aproximativ 1,05 miliarde de euro. A fost construit ca instrument multianual pentru dezvoltarea capacităților de producție din România. Acordurile de finanțare pot fi emise în perioada 2026–2032. Plata ajutorului de stat se întinde până în 2036. Companiile pot opta, în condițiile schemei, între grant direct și credit fiscal, în funcție de structura proiectului și de necesarul de finanțare.

Cine poate aplica

Instrumentul este deschis atât companiilor deja active, cât și întreprinderilor nou-înființate, indiferent dacă sunt IMM-uri sau companii mari. Condiția principală este realizarea în România a unei investiții inițiale de minimum 10 milioane de euro. Pot fi finanțate construcții noi, echipamente tehnologice și active necorporale noi, precizează Ministerul Finanțelor.

Până când se depun proiectele

Sesiunea „va fi deschisă timp de 30 de zile lucrătoare. Cererile de acord pentru finanțare și documentele justificative se transmit exclusiv online, în perioada 15 octombrie – 25 noiembrie 2026, ora 17:00, prin aplicația Big Project 486. Platforma va fi disponibilă în perioada sesiunii, pe site-ul Ministerului Finanțelor. Cererile transmise după termenul-limită nu vor putea fi luate în considerare”, anunță ministerul.

De asemenea, ghidul solicitantului și Ghidul utilizatorului pentru depunerea online sunt disponibile pe site-ul Ministerului Finanțelor. Companiile care au nevoie de clarificări privind condițiile schemei pot transmite întrebări prin secțiunea „Formular asistență Ajutor de Stat” disponibilă pe site-ul instituției.

„România are nevoie de mai multă producție, de investiții cu valoare adăugată ridicată și de o economie care să reducă treptat dependența de importuri.

De aceea, folosim instrumentele de sprijin ale statului mai țintit, către investiții care pot transforma structura economiei, generând noi capacități de producție, tehnologie, locuri de muncă și lanțuri locale de furnizori”, a adăugat Nazare.

Prin acest mecanism, „Ministerul Finanțelor urmărește să direcționeze capital țintit către investiții care măresc capacitatea de producție a economiei, creează locuri de muncă și contribuie la reducerea dezechilibrelor comerciale ale României”.