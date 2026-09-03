România, Bulgaria și Grecia pregătesc proiecte comune de transport în sud-estul Europei, iar candidaturile trebuie depuse până pe 6 octombrie

Ministerele Transporturilor din România, Bulgaria și Grecia vor depune candidaturi comune pentru finanțare europeană în cadrul apelului de proiecte din 2026 al Mecanismului pentru Interconectarea Europei (CEF), destinat sectorului transporturilor, relatează bta.bg.

Apelul este deschis până la 6 octombrie 2026 și include proiecte de infrastructură civilă, dar și investiții care pot susține mobilitatea militară.

De la planificare la implementare, proiectele celor trei țări sunt comune

Proiectele pregătite de cele trei state sunt concentrate în principal de-a lungul axelor centrale și vestice ale coridorului european de transport Marea Baltică-Marea Neagră-Marea Egee, precum și pe sectoare conectate ale Rețelei Transeuropene de Transport (TEN-T).

Inițiativa are la bază Memorandumul privind Cooperarea Transfrontalieră Consolidată în cadrul Platformei Coridorului Marea Neagră-Marea Egee și Planul de Acțiune aferent, semnate la Bruxelles la 3 decembrie 2025.

Documentele prevăd un cadru comun pentru planificarea, pregătirea, finanțarea și implementarea proiectelor prioritare de transport transfrontalier de-a lungul coridoarelor europene Marea Baltică-Marea Neagră-Marea Egee și Rin-Dunăre.

Concret, este vorba despre o colaborare „pentru a construi coridorul nord-sud, începând cu o autostradă şi o linie feroviară rapidă care să lege Alexandroupolis (la Marea Egee) de Ruse şi Silistra (pe Dunăre)”, după cum anunța, în 2024, Ministerul bulgar al Finanțelor și despre care Mediafax a scris aici.

Ce proiecte sunt vizate

În cadrul Pachetului de Coeziune, sunt prevăzute studii de prefezabilitate pentru secțiunea feroviară Mihaylovo-Dimitrovgrad, precum și pentru construirea secțiunii de cale ferată Lyubimets-Svilengrad-granița cu Grecia.

Un al doilea set de investiții este inclus în Pachetul de Mobilitate Militară.

Acesta prevede extinderea sectorului de la capătul autostrăzii Struma până la punctul de trecere a frontierei Kulata, realizarea unui studiu pentru proiectul autostrăzii Veliko Tărnovo-Nikolaevo-Maritsa, precum și electrificarea tronsonului feroviar Podul Dunării-Triajul Ruse.

Este inclusă și o componentă de mobilitate militară

Proiectele urmăresc să permită circulația mai rapidă și mai eficientă a pasagerilor și mărfurilor, dar și să crească reziliența infrastructurii de transport și a lanțurilor de aprovizionare.

Componenta de mobilitate militară urmărește, în același timp, dezvoltarea infrastructurii cu dublă utilizare, care poate fi folosită atât în scop civil, cât și pentru deplasarea rapidă a forțelor și echipamentelor militare.

Cooperarea dintre cele trei state vizează astfel consolidarea conexiunilor de transport dintre nordul și sud-estul Europei, într-o zonă considerată importantă atât pentru transportul comercial, cât și pentru mobilitatea strategică și militară.