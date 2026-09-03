Alexandru Rogobete, răspuns pentru Dragoș Pîslaru: „Nu are viziune și nu se pricepe la salarizare”

Invitat joi la Europa FM, Alexandru Rogobete a fost întrebat despre cum a lucrat cu Dragoș Pîslaru, în contextul în care acesta din urmă l-a numit pe Rogobete „o mare dezamăgire” și că „l-a apucat strechea în ultima perioadă”.

Fostul ministru al Sănătății nu a vrut să comenteze acest subiect.

Însă, a declarat că „domnul Pîslaru are tot felul de afirmații de genul ăsta”.

În schimb, Rogobete a spus că ministrul interimar „știe fonduri europene”.

„Pentru că a stat foarte mult timp la Bruxelles, are foarte multe legături la Bruxelles și are această noțiune a fondurilor europene”, a continuat el.

Totuși, Rogobete afirmă că „nu are viziune și nu se pricepe la salarizare.

Întrebat dacă îl deranjează eticheta de USR-ist, Rogobete a răspuns că „acum am alte etichete, de exemplu șobolan și tot felul de etichete de astea”.

„Le urez succes la scris și înjurat, dar nu cu înjurături se face bine țara asta”, a conchis Alexandru Rogobete.