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Alexandru Rogobete, răspuns pentru Dragoș Pîslaru: „Nu are viziune și nu se pricepe la salarizare”

Fostul ministru al Sănătății Alexandru Rogobete a spus despre ministrul interimar al Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru că acesta „știe fonduri europene”, însă „nu are viziune și nu se pricepe la salarizare”.
Alexandru Rogobete, răspuns pentru Dragoș Pîslaru: „Nu are viziune și nu se pricepe la salarizare”
Sursa foto: Alexandru Dobre/Mediafax Foto
Ioana Târziu
03 sept. 2026, 19:15, Politic
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Invitat joi la Europa FM, Alexandru Rogobete a fost întrebat despre cum a lucrat cu Dragoș Pîslaru, în contextul în care acesta din urmă l-a numit pe Rogobete „o mare dezamăgire” și că „l-a apucat strechea în ultima perioadă”.

Fostul ministru al Sănătății nu a vrut să comenteze acest subiect.

Însă, a declarat că „domnul Pîslaru are tot felul de afirmații de genul ăsta”.

În schimb, Rogobete a spus că ministrul interimar „știe fonduri europene”.

„Pentru că a stat foarte mult timp la Bruxelles, are foarte multe legături la Bruxelles și are această noțiune a fondurilor europene”, a continuat el.

Totuși, Rogobete afirmă că „nu are viziune și nu se pricepe la salarizare.

Întrebat dacă îl deranjează eticheta de USR-ist, Rogobete a răspuns că „acum am alte etichete, de exemplu șobolan și tot felul de etichete de astea”.

„Le urez succes la scris și înjurat, dar nu cu înjurături se face bine țara asta”, a conchis Alexandru Rogobete.

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