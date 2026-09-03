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Atenționare MAE pentru românii care călătoresc în Norvegia. Controale temporare la frontiere în perioada 4-14 septembrie

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a emis o atenționare de călătorie pentru cetățenii români care se află, tranzitează sau intenționează să ajungă în Norvegia. Autoritățile norvegiene vor reintroduce temporar controalele la frontierele interne, începând de vineri, 4 septembrie.
Atenționare MAE pentru românii care călătoresc în Norvegia. Controale temporare la frontiere în perioada 4-14 septembrie
Sursa foto: Pixabay
Oana Antipa
03 sept. 2026, 19:19, Social
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Potrivit MAE, măsura va fi aplicată în perioada 4-14 septembrie 2026 și a fost adoptată de autoritățile norvegiene în contextul funeraliilor de stat ale regelui Harald V, programate pentru 9 septembrie.

Ministerul român de Externe îi informează astfel pe cetățenii care urmează să călătorească în Norvegia sau să tranziteze această țară că trebuie să ia în calcul controalele temporare instituite la frontiere.

Măsura este una limitată în timp, autoritățile norvegiene stabilind drept perioadă de aplicare cele 11 zile din intervalul 4-14 septembrie.

Unde pot cere ajutor românii aflați în Norvegia

MAE precizează că cetățenii români care au nevoie de asistență consulară pot contacta Ambasada României în Regatul Norvegiei. Apelurile sunt redirecționate către Centrul de Contact și Suport al Cetățenilor Români din Străinătate și sunt preluate în regim de permanență.

Pentru situațiile dificile, speciale sau cu caracter de urgență, cetățenii români au la dispoziție și telefonul de permanență al Ambasadei României la Oslo.

MAE recomandă românilor care se deplasează în Norvegia să urmărească informațiile și recomandările oficiale publicate de Ambasada României la Oslo și de Ministerul Afacerilor Externe.

Ministerul reamintește, de asemenea, că persoanele care călătoresc în străinătate pot utiliza aplicația „Călătorește informat”, disponibilă gratuit pentru telefoanele mobile, pentru acces la informații și recomandări de călătorie.

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