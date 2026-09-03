Spitalul Regional de Urgență Craiova prinde contur. Rogobete: „Asta înseamnă reforma reală”

Rogobete a publicat imagini de pe șantierul viitorului spital regional și a transmis că investiția de la Craiova începe să prindă contur.

„Asta înseamnă reforma reală: să construiești!”, a afirmat Alexandru Rogobete, într-un mesaj publicat pe Facebook.

El a susținut că România are nevoie de dezvoltarea infrastructurii și de servicii publice moderne, în care cetățenii să poată avea încredere.

În acest context, Rogobete a prezentat investiția de la Craiova drept un exemplu al modului în care ar trebui înțeles procesul de reformă, prin proiecte care produc rezultate concrete.

„Reforma nu înseamnă doar tabele, tăieri și discursuri. Reforma adevărată înseamnă să construiești, să modernizezi și să lași ceva concret în urma ta”, a transmis fostul ministru al Sănătății.

Mesaj despre investițiile în infrastructura publică

Alexandru Rogobete a insistat asupra necesității continuării investițiilor în infrastructura publică, argumentând că fiecare șantier care avansează reprezintă un pas înainte și contribuie la creșterea încrederii în capacitatea României de a realiza proiecte majore.

Mesajul acestuia vine în contextul în care dezvoltarea infrastructurii spitalicești reprezintă una dintre principalele provocări ale sistemului sanitar românesc, iar proiectele spitalelor regionale sunt destinate să crească accesul pacienților la servicii medicale complexe în afara Capitalei.

Pentru Oltenia, viitorul Spital Regional de Urgență Craiova are o importanță deosebită prin rolul pe care o asemenea unitate medicală îl poate avea în deservirea pacienților din regiune și în modernizarea infrastructurii sanitare.

Rogobete și-a încheiat mesajul printr-un apel la continuarea proiectelor de dezvoltare: „Noi trebuie să construim, nu să demolăm”.