Manda, atac dur la USR: România nu trebuie să plătească pentru funcția niciunui om

Declarațiile social-democratului vin pe fondul adoptării reformei ANI, în urma căreia liderul USR, Dominic Fritz, își pierde postul de primar al Timișoarei, pe fondul verdictului dat de Înalta Curte de Casație și Justiție, care a stabilit că actualul primar al orașului de pe Bega se află în conflict de interese cu funcția.

„România nu este scutul USR. Și România nu trebuie să plătească pentru funcția niciunui om din USR. PSD a luat decizia corectă atunci când s-a despărțit de USR. Și, cu fiecare asemenea gest, devine tot mai limpede că nu ne desparte doar o decizie politică. Ne desparte felul în care înțelegem responsabilitatea față de România”, susține europarlamentarul Claudiu Manda.

Publicând o fotografie care îi surprinde pe Ilie Bolojan și Dominic Fritz, Manda a acuzat că USR „încalcă propriile principii” ca să-și „salveze președintele”, dar și că este dispus să „pună România la plată pentru asta”.

„Asta nu mai este doar ipocrizie politică. Este o trădare a românilor. Și ar trebui să înceteze să creadă că România este o colonie pe care o conduc ei prin oamenii lor de afară”, susține Manda.

Acesta acuză că USR ar trebui să-și amintească rezultatul alegerilor parlamentare, când formațiunea a strâns un procent de 12,25% din voturi.

„Votul celor care au ales USR trebuie respectat. La fel și votul celor care au ales altceva. În democrație trebuie să știi și să pierzi(…)”, a declarat Manda.

Recent, USR a anunțat că depune în Parlament un „proiect-soluție” la reforma ANI, care să nu conțină prevederile amendamentului PSD. Săptămâna trecută, ministra interimară a Externelor din partea USR, Oana Țoiu, a precizat că „Parlamentul încă mai are timp să voteze” proiectul propus de formațiune.

Chiar înainte de adoptarea reformei ANI, premierul Ilie Bolojan a precizat că PNL va susține proiectul elaborat de USR.