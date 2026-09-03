Negocieri decisive pentru bugetul UE 2028-2034. Victor Negrescu: România nu își permite să piardă alți bani europeni

Acesta avertizează că există presiuni din partea unor state membre pentru reducerea viitorului buget european.

„Europa nu poate face mai mult cu mai puțini bani”

Victor Negrescu, vicepreședinte al Partidului Socialiștilor Europeni (PES), a anunțat joi că a coordonat o nouă reuniune a grupului de lucru al formațiunii privind bugetul european 2028-2034, în cadrul căreia au fost discutate prioritățile pe care familia politică europeană ar urma să le susțină în negocierile din lunile următoare.

„Europa nu poate face mai mult cu mai puțini bani”, a transmis europarlamentarul român, într-o postare pe Facebook.

Potrivit acestuia, unele state membre fac presiuni pentru diminuarea bugetului UE, în timp ce Uniunea trebuie să finanțeze atât politicile existente, cât și noile priorități.

Ce „linii roșii” propune Negrescu pentru România

Europarlamentarul consideră că România trebuie să urmărească în negocieri protejarea fondurilor alocate politicii de coeziune și agriculturii, dar și menținerea unei componente sociale puternice prin Fondul Social European.

Pe lista priorităților indicate de Negrescu se află și finanțarea sănătății, educației și investițiilor, precum și menținerea unui rol important pentru regiuni și autoritățile locale în administrarea fondurilor europene.

Viitorul cadru financiar ar trebui, în opinia sa, să susțină locurile de muncă de calitate, dezvoltarea competențelor, locuințele accesibile și sustenabile, inovarea și economia reală.

Negrescu avertizează asupra unui model similar PNRR

Europarlamentarul susține necesitatea simplificării mecanismelor de finanțare, dar se declară împotriva centralizării fondurilor sau a condiționării acestora de alte reforme.

Un asemenea sistem ar putea, potrivit lui Negrescu, să reproducă unele dintre problemele întâlnite în cazul PNRR. El avertizează că România nu își permite să piardă alte fonduri europene, având în vedere importanța acestora pentru investiții, comunitățile locale și bugetul național.

Negrescu afirmă că grupul social-democrat din Parlamentul European a susținut deja menținerea unor finanțări distincte pentru politica de coeziune, Politica Agricolă Comună și Fondul Social European, poziție care trebuie apărată în negocierile viitoare.

Noi resurse pentru finanțarea priorităților UE

În privința noilor priorități europene, Victor Negrescu susține identificarea unor resurse proprii suplimentare la nivelul UE, astfel încât finanțarea acestora să nu fie realizată prin reducerea sumelor destinate agriculturii, coeziunii sau programelor sociale.

Costurile suplimentare nu ar trebui transferate cetățenilor, mai afirmă europarlamentarul.

„România trebuie să intre în această negociere cu obiective clare și să iasă cu fondurile necesare pentru dezvoltarea sa”, a conchis Negrescu.