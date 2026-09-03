Guvernul cere verificarea rapidă a conformității legii ANI cu dreptul UE. Miza: cei 770 de milioane de euro din PNRR

Suma de 770 de milioane de euro este aferentă Jalonului 431 din Planul Național de Redresare și Reziliență, intitulat „Actualizarea cadrului juridic de integritate pentru funcția publică”.

Potrivit unei precizări transmise de Guvern, au apărut suspiciuni atât la nivel european, cât și în societatea românească privind respectarea principiilor dreptului UE de către noua lege ANI.

Din punct de vedere procedural, Comisia Europeană ar urma să verifice îndeplinirea jalonului după ce România va depune cererea de plată numărul 6, care îl include. Depunerea este programată pentru luna octombrie.

Executivul vrea însă ca analiza să fie finalizată cât mai repede, astfel încât eventualele probleme să poată fi corectate înainte ca acestea să afecteze banii pe care România îi are de încasat.

Bolojan și Țoiu au discutat cu comisarul european pentru Justiție

Premierul interimar Ilie Bolojan și ministrul Afacerilor Externe, Oana Țoiu, au cerut urgentarea verificării conformității legii ANI cu principiile dreptului european.

Solicitarea a fost formulată în cadrul unei reuniuni tehnice, organizate în format hibrid, la care a participat comisarul european pentru Justiție, Michael McGrath, alături de directori de specialitate.

Guvernul susține că o clarificare rapidă ar permite României să intervină legislativ, dacă analiza va identifica neconcordanțe cu dreptul european. Eventualele modificări ar putea fi astfel adoptate în timp util, înainte ca problema să producă efecte asupra evaluării jalonului.

Miza este dublă: protejarea celor 770 de milioane de euro aferente Jalonului 431 și evitarea unor probleme juridice generate de aplicarea unei legislații care ar putea necesita modificări.

Guvernul neagă că s-ar fi cerut tăierea banilor

Executivul respinge categoric informațiile potrivit cărora la nivel european ar exista solicitări sau sugestii pentru tăierea fondurilor respective.

Potrivit Guvernului, demersurile făcute în relația cu instituțiile europene urmăresc tocmai scenariul opus: încasarea integrală a fondurilor disponibile României.

Executivul avertizează însă că o eventuală neconformitate cu dreptul UE, dacă nu este identificată și remediată suficient de repede, ar putea genera riscuri importante.

Prin urmare, Guvernul încearcă să obțină clarificarea situației înainte de evaluarea formală aferentă cererii de plată numărul 6. Dacă vor fi constatate probleme, autoritățile române vor avea astfel o fereastră de timp pentru modificarea legislației și protejarea celor 770 de milioane de euro din PNRR.