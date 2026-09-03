Prima pagină » Politic » Românii care muncesc în SUA vor avea drept la pensie. Acordul de securitate socială a intrat în vigoare

Românii care muncesc în SUA vor avea drept la pensie. Acordul de securitate socială a intrat în vigoare

Ministra interimară de Externe a României, Oana Țoiu, a anunțat, joi, că acordul dintre România și SUA în domeniul securității sociale a intrat în vigoare începând cu luna septembrie.
Românii care muncesc în SUA vor avea drept la pensie. Acordul de securitate socială a intrat în vigoare
ALEXANDRU DOBRE / MEDIAFAX FOTO
Daiana Rob
03 sept. 2026, 16:08, Politic
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

„Am finalizat în primăvară, alături de echipa MAE și a Departamentului de Stat SUA, implementarea acordului și de la 1 septembrie, după zeci de ani de așteptare, românii și cetățenii americani știu că se pot baza pe parteneriatul dintre țările noastre și când au nevoie să le fie recunoscute drepturile, ca pensia sau activitățile PFA”, a anunțat, joi, Oana Țoiu, într-o postare publicată pe Facebook. 

Potrivit ministrei de Externe a României, acordul este important pentru românii care muncesc în SUA, tineri antreprenori, dar și profesioniști în domeniu, precum și cetățenii americani ce aleg să se retragă la pensie în România.

Noul acord în domeniul securității sociale prevede ca perioadele lucrate atât în România și în SUA să poată fi cumulate pentru deschiderea dreptului la pensie. „Nicio lună de contribuție nu se mai pierde din cauza barierelor birocratice dintre state”, afirmă Țoiu. 

Acordul prevede și ca lucrătorii independenți, dar și specialiștii detașați să fie protejați de plata dublă a contribuțiilor sociale.

De asemenea, acordul oferă și mobilitate pentru afaceri. Datorită noului acord, companiile românești și americane își pot mobiliza mai ușor resursa umană, stimulând investițiile bilaterale.

Potrivit Oanei Țoiu, finalizarea cadrului de implementare a acordului alături de Departamentul de Stat al SUA a fost o prioritate asumată încă de la primele vizite la Washington.

„Parteneriatul Strategic cu Statele Unite se bazează pe securitate și dialog politic, dar crește zi de zi prin legăturile dintre oameni, prin comunitățile noastre și prin respectul reciproc pentru munca depusă”, a conchis Ministra de Externe a României, Oana Țoiu. 

Recomandarea video

EXCLUSIV Cale liberă pentru limitarea numărului de mandate ale șefilor de la SRI, SIE, SPP. Nicoleta Pauliuc, care a blocat proiectul, a fost schimbată
G4Media
Martor la episodul ȘOCANT din vestiarul FCSB: „I-a dat un pumn lui Tănase! N-am fost de acord cu ce s-a întâmplat după”
GSP.ro
Mirabela Grădinaru, discurs despre protejarea copiilor în mediul digital, la o conferință internațională la care a participat și Maia Sandu
Gandul
495 lei amendă pentru toți șoferii români care pleacă la drum noaptea, fără a verifica acest detaliu aparent banal
Cancan
Fiica lui Gigi Becali, învinsă în instanță! După șase amânări, judecătorii au dat verdictul
Prosport
Bullyingul s-a oprit, efectele au rămas. Povestea unei tinere la aproape un deceniu de la experiențele care au marcat-o
Libertatea
Cât încasează lunar fostul edil al Capitalei. Oana Lis, copleșită de cheltuielile medicale uriașe și problemele de sănătate ale soțului ei
CSID
Ești oprit în trafic pentru că ai fi lovit un pieton? S-ar putea să fii victima unei înșelătorii
Promotor
ANALIZĂ | Cele mai profitabile companii din energia electrică
Economedia