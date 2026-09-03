Românii care muncesc în SUA vor avea drept la pensie. Acordul de securitate socială a intrat în vigoare

„Am finalizat în primăvară, alături de echipa MAE și a Departamentului de Stat SUA, implementarea acordului și de la 1 septembrie, după zeci de ani de așteptare, românii și cetățenii americani știu că se pot baza pe parteneriatul dintre țările noastre și când au nevoie să le fie recunoscute drepturile, ca pensia sau activitățile PFA”, a anunțat, joi, Oana Țoiu, într-o postare publicată pe Facebook.

Potrivit ministrei de Externe a României, acordul este important pentru românii care muncesc în SUA, tineri antreprenori, dar și profesioniști în domeniu, precum și cetățenii americani ce aleg să se retragă la pensie în România.

Noul acord în domeniul securității sociale prevede ca perioadele lucrate atât în România și în SUA să poată fi cumulate pentru deschiderea dreptului la pensie. „Nicio lună de contribuție nu se mai pierde din cauza barierelor birocratice dintre state”, afirmă Țoiu.

Acordul prevede și ca lucrătorii independenți, dar și specialiștii detașați să fie protejați de plata dublă a contribuțiilor sociale.

De asemenea, acordul oferă și mobilitate pentru afaceri. Datorită noului acord, companiile românești și americane își pot mobiliza mai ușor resursa umană, stimulând investițiile bilaterale.

Potrivit Oanei Țoiu, finalizarea cadrului de implementare a acordului alături de Departamentul de Stat al SUA a fost o prioritate asumată încă de la primele vizite la Washington.

„Parteneriatul Strategic cu Statele Unite se bazează pe securitate și dialog politic, dar crește zi de zi prin legăturile dintre oameni, prin comunitățile noastre și prin respectul reciproc pentru munca depusă”, a conchis Ministra de Externe a României, Oana Țoiu.