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Un bărbat a intrat într-o mașină aflată în mers, în București. A spus că îi este teamă

Un bărbat a pătruns, joi, într-o mașină aflat în mers pe Șoseaua Colentina, în apropierea complexului Bucur Obor. Potrivit polițiștilor, acesta prezenta un comportament necoerent și ar fi intrat în mașină pe fondul unei stări de teamă.
Un bărbat a intrat într-o mașină aflată în mers, în București. A spus că îi este teamă
Alexandra-Valentina Dumitru
03 sept. 2026, 21:17, Social
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Incidentul a fost sesizat printr-un apel la 112, iar la fața locului au ajuns echipaje din cadrul Secțiilor 28, 7 și 6 Poliție, transmite Poliția Capitalei.

Din primele verificări, polițiștii au stabilit că bărbatul a intrat în interiorul mașinii în timp ce se deplasa pe partea carosabilă, pe Șoseaua Colentina, în apropierea complexului Bucur Obor. Femeia aflată la volan nu ar fi fost amenințată sau agresată.

Bărbatul a fost imobilizat cu respectarea dispozițiilor legale și dus la sediul Secției 28 Poliție pentru continuarea verificărilor. Acesta urmează să fie transportat la o unitate medicală de profil pentru evaluare și acordarea îngrijirilor medicale de specialitate.

Polițiștii continuă verificările pentru stabilirea cu exactitate a tuturor împrejurărilor în care s-a produs incidentul.

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