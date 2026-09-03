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Majoritatea șoferilor fac această greșeală cât stau la semafor și îi poate costa scump

O greșeală făcută de majoritatea șoferilor cât așteaptă la semafor poate duce la uzura inutilă a pieselor interne ale mașinii.
Majoritatea șoferilor fac această greșeală cât stau la semafor și îi poate costa scump
Sursă foto: Pexels. Fotografie cu caracter ilustrativ
Ioana Târziu
03 sept. 2026, 21:33, Știrile zilei
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Șoferii de mașini cu transmisie manuală au adesea obiceiul de a ține ambreiajul în poziție inițială și în prima treaptă de viteză la semaforul roșu, astfel încât să poată porni imediat când semaforul se face verde.

Potrivit Blic, acest stil de condus nu va distruge imediat ambreiajul. Totuși, dacă este repetat în mod repetat în timpul opririlor lungi, poate pune presiune inutilă asupra anumitor componente ale acestui sistem.

Ce se întâmplă când lăsați apăsat ambreiajul

Când apăsați pedala de ambreiaj, un rulment de eliberare este activat și rămâne sub sarcină atât timp cât ambreiajul este apăsat. Aceasta este o perioadă foarte scurtă de timp în timpul unei schimbări normale de viteze.

Cu toate acestea, dacă stați la un semafor timp de 30 de secunde, un minut sau chiar mai mult cu prima viteză cuplată și ambreiajul complet apăsat, acea parte a sistemului rămâne sub sarcină tot timpul.

O soluție mai simplă și mai rentabilă este să schimbați transmisia în punctul neutru după oprire, să eliberați complet ambreiajul și să mențineți mașina cu frâna acționată. În acest fel, rulmentul de eliberare nu funcționează inutil, potrivit sursei citate.

Ținerea ambreiajului apăsat timp de câteva secunde în timp ce așteptați aprinderea luminii verzi nu înseamnă că va trebui să înlocuiți kitul de ambreiaj în curând. Întregul sistem este conceput să facă față unui număr mare de astfel de cicluri.

Diferențele se văd doar în timp

Diferența poate fi observată doar pe termen lung, mai ales pentru șoferii care petrec mult timp conducând în oraș.

Există un alt obicei foarte comun pe care șoferii de mașini cu transmisie manuală ar trebui să îl evite, și anume să țină mâna pe schimbătorul de viteze în timp ce conduc. Schimbătorul de viteze nu este o cotieră.

Chiar și o presiune ușoară și constantă poate fi transferată către părțile interne ale transmisiei, provocând o apăsare inutilă a furcii schimbătorului de viteze asupra sincronizatoarelor și a altor componente. Din nou, contactul ocazional nu va cauza o defecțiune, dar menținerea mâinii pe manetă pentru o perioadă lungă de timp nu este benefică și poate crește uzura inutilă, mai arată sursa.

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