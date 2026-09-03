Ciprian Ciucu cere un Guvern cu puteri depline: Bănuiesc că săptămâna viitoare vor fi consultări la Cotroceni

„Îmi doresc un guvern cu puteri depline. Am nevoie de interlocutori la ministere”, a spus Ciprian Ciucu, joi seara, la B1 TV.

Primarul a dat ca exemplu situația Sistemului de Alimentare Centralizată cu Energie Termică (SACET), în care responsabilitățile sunt împărțite între Primăria Capitalei și Ministerul Energiei. ELCEN, producătorul de energie termică, se află în subordinea Ministerului Energiei, în timp ce transportul agentului termic ține de Primăria Capitalei.

„Iarna dă vina Ministerul Energiei pe Primăria Capitalei și Primăria Capitalei pe Ministerul Energiei. Nu e normal așa ceva”, a afirmat Ciucu.

Potrivit edilului, lipsa unei soluții pentru SACET generează costuri suplimentare pentru municipalitate, inclusiv datorii și penalități.

„Faptul că nu este făcut SACET-ul ne costă mult mai mult și avem datorii foarte mari și penalități, care trebuie să se stingă”, a mai spus primarul.

Ciucu a precizat că „Partidul Național Liberal își dorește un guvern cu puteri depline”.

Întrebat dacă va participa la consultările de la Cotroceni, primarul Capitalei a spus inițial că acestea vor avea loc săptămâna viitoare, dar a revenit și a precizat că nu are o informație oficială în acest sens.

„Bănuiesc că vor fi săptămâna viitoare. Acum nu am nicio informație pe care să vă dau”, a spus Ciucu.

Primarul a explicat că nu va putea participa dacă întâlnirile vor avea loc marți sau miercuri, deoarece nu va fi în țară.

„Dacă vor fi luni, mă duc. Dar dacă vor fi marți sau miercuri, n-am cum să mă duc. Dacă sunt în altă zi, mă duc cu mare plăcere”, a declarat Ciucu.