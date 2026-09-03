„Bucureștiul nu arată ca o capitală europeană”. Ciucu: Primăria Capitalei a pierdut 80% din PNRR până să vin primar

Într-o intervenție realizată prin telefon la B1 TV joi seara, Ciprian Ciucu a declarat că „Bucureștiul nu arată ca o capitală europeană. Bucureștiul are nevoie de lucrări. Bucureștiul n-a mai avut lucrări serioase de foarte, foarte mult timp”.

Acesta a spus că Drumul Taberei a stat prea mult timp în șantiere și că nu mai vrea ca acest lucru să se repete.

Acum, lucrările din Drumul Taberei „sunt sistematizate, sunt foarte bine puse la punct. Este verde, este respirabil. Deci, tot acest disconfort care este în acest an, nu va mai conta atât de mult atunci când orașul va fi pus la punct”, a continuat Ciucu.

„Șantierele au început anul acesta, au tremen de execuție un an de zile, unul dintre ele. Iar acolo unde avem lucrări de infrastructură sub linia de tramvai, lucrări pentru rețeaua de canalizare, pentru rețeaua de gaze, pentru rețeaua de electricitate, vor dura până la 2 ani. Am anunțat la început, pentru fiecare șantier împart”, a adăugat Primarul general al Capitalei.

Potrivit acestuia, Primăria Capitalei a pierdut „foarte mulți bani, cred că 80% din PNRR” până să ajungă primar.

El a declarat că a fost nevoit să se adreseze către bănci, din cauza pierderilor banilor europeni.

„Banca Mondială, Banca Europeană de Dezvoltare, Banca Europeană de Învestiții, Banca Europeană de Dezvoltare a Consiliului Europei”, a enumerat el.

De asemenea, el a precizat că acești bani „putem să-i tragem oricând. Nu ne împrumutăm pentru panseluțe și borduri, ci pentru căi serioase de infrastructură a orașului”.

„Bani sunt. Problema este să fie mobilizați constructorii”, a conchis Ciprian Ciucu