România intră în programul UE pentru dezvoltarea regiunilor de la granița estică. Pîslaru: Beneficiarele sunt regiunile cele mai expuse consecințelor războiului din Ucraina

Ministrul interimar al Investițiilor, Dragoș Pîslaru, a anunțat, joi seara, că participarea României la componenta programului dedicată regiunilor de la frontiera estică a Uniunii Europene a fost aprobată oficial la Bruxelles.

„Uniunea Europeană îți dă, dar nu îți bagă în traistă”, a transmis Pîslaru, pe Facebook. Ministrul interimar spune că accesul la fonduri europene trebuie dublat de capacitatea administrației de a transforma banii în proiecte concrete.

Decizia vine după demersurile începute în această primăvară de România, alături de ministrul de Externe, Oana Țoiu. La Bruxelles, vicepreședintele executiv al Comisiei Europene, Raffaele Fitto, și serviciile Direcției Generale Politică Regională și Urbană au aprobat oficial participarea țării.

Experți ai Comisiei Europene și Băncii Mondiale, în regiuni

Comisia Europeană și Banca Mondială vor trimite echipe de experți care vor lucra direct cu autoritățile din regiunile vizate.

„Ce înseamnă asta în concret: Comisia Europeană și Banca Mondială trimit echipe de experți care lucrează la fața locului, împreună cu autoritățile din regiune, ca să identifice blocajele reale ale dezvoltării și să construiască soluții concrete”, a explicat ministrul interimar Pîslaru.

Pîslaru spune că modelul diferă de o strategie elaborată la nivel european și transmisă apoi autorităților locale.

„Nu strategii scrise de la Bruxelles în jos, ci soluții construite de la fața locului”, a precizat acesta, arătând că același model a funcționat în Polonia și Slovacia și, din 2024, în statele baltice.

România nu a avut până acum acces la acest program, potrivit ministrului interimar al Investițiilor.

Pîslaru: Degeaba avem alocate miliarde de euro pe hârtie

Pîslaru consideră că asistența tehnică este necesară pentru ca România să poată utiliza mai eficient fondurile europene disponibile.

„Această asistență tehnică este absolut necesară pentru că degeaba avem alocate miliarde de euro pe hârtie dacă nu dezvoltăm capacitatea noastră de a-i aduce în țară și de a-i transforma în proiecte care schimbă comunitățile noastre”, a spus Pîslaru.

Trei regiuni românești, vizate de program

Beneficiarele programului vor fi regiunile Nord-Vest, Nord-Est și Sud-Est, considerate cele mai expuse consecințelor războiului din Ucraina.

„Beneficiarele sunt regiunile cele mai expuse consecințelor războiului din Ucraina, adică regiunile Nord-Vest, Nord-Est și Sud-Est. Urmează să stabilim, cu regiunile vizate și autoritățile locale, măsurile concrete de sprijin”, spune Pîslaru.

România, inclusă și în mecanismul EastInvest

Ministrul interimar a legat decizia de la Bruxelles de demersurile europene privind regiunile estice și de includerea României în mecanismul EastInvest.

„Pasul de astăzi continuă linia Comunicării privind Regiunile Estice, adoptată în februarie și susținută direct de România, și vine după includerea țării noastre în mecanismul EastInvest”, a afirmat Pîslaru.

El i-a mulțumit vicepreședintelui executiv al Comisiei Europene, Raffaele Fitto, pentru sprijinul acordat atât în acest demers, cât și în discuțiile privind obiectivele politicii de coeziune pentru următorul ciclu financiar multianual, 2028-2034.

„Aducem fondurile europene acasă și continuăm modernizarea României”, a încheiat ministrul interimar al Investițiilor.