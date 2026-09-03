Buzoianu susține că postul dat de PSD către AUR în Biroul Permanent „vine cu o factură din partea PSD, iar AUR deja a început să o plătească”

Într-un videoclip încărcat pe contul său de Facebook, Diana Buzoianu spune că un post în Biroul Permanent al Camerei Deputaților „reprezintă doar un instrument”.

Atacul lui Buzoianu la adresa PSD

„Poți să faci din rolul respectiv un instrument de a distruge în țara asta oriunde vezi tu cu ochii, cum a făcut PSD în ultimii zeci de ani de zile”, spune ministra interimară a Mediului.

Potrivit acesteia, problema reală nu este că AUR a primit un post suplimentar în Biroul Permanent, „ci ce face AUR”.

Buzoianu afirmă că „PSD nu le-a dat de ochi frumoși un post în plus în Biroul Permanent. Trebuie să fim naivi să credem că i-au chemat alături de ei dându-le mai multe posturi decât aveau pe algoritmul politic ca să treacă, de exemplu, împreună alegeri în două tururi”.

AUR a dat „voturile necesare PSD-ului”

„AUR a votat acum nici o săptămână ca toate proiectele care voiau să fie o reformă pentru justiție să fie respinse. Au făcut asta abținându-se la toate voturile în comisii de raport, dându-le astfel voturile necesare PSD-ului să le respingă pe toate. Pentru că, pentru cine nu știe, un vot în comisie de abținere înseamnă că de fapt este un vot împotriva raportului de a trece acel proiect”, continuă ea.

Diana Buzoianu spune că AUR a votat negativ un proiect ce viza „să nu mai poată să fie schimbați din pix ca să se reia de la zero tot dosarul judecători din cadrul unui complet”.

„La această modificare de lege, AUR s-a obținut”, susține ministra interimară.

Un alt exemplu oferit de ea este „un proiect de lege care spunea să nu mai poată procurorii șefi să schimbe din pix documentele subalternilor. Adică PSD și AUR au votat ca un dosar incomod să poată să fie întors oricând de către un procuror ierarhic superior”.

„Asta este problema postului vândut de PSD către AUR în biroul permanent. Că el vine cu o factură din partea PSD, iar AUR deja a început să o plătească”, a conchis Diana Buzoianu.