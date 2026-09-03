Negocieri pentru bugetul UE după 2027. Siegfried Mureșan: Pentru România, miza este o creștere de la 60 la 66 de miliarde de euro

Negocierile vizează cadrul financiar al UE pentru perioada 2028-2034, iar Consiliul nu a ajuns încă la o poziție comună.

Europarlamentarul a anunțat joi, într-o postare pe Facebook, că a reprezentat Parlamentul European, în calitate de negociator-șef, la o reuniune a Consiliului de Miniștri al UE desfășurată la Dublin.

Parlamentul European vrea un buget cu 10% mai mare față de propunerea Comisiei

Potrivit lui Mureșan, Parlamentul European și-a stabilit poziția încă din aprilie și susține un buget care să permită finanțarea atât a politicilor tradiționale ale Uniunii, în special agricultura și coeziunea, cât și a unor priorități precum securitatea și consolidarea economiei.

În acest scop, Parlamentul susține, potrivit lui Mureșan, o creștere cu 10% a bugetului față de propunerea Comisiei Europene.

Pentru România, Mureșan estimează că această poziție ar conduce la majorarea alocărilor de la aproximativ 60 de miliarde la 66 de miliarde de euro.

Sumele nu reprezintă însă în acest moment alocări definitive, nivelul viitorului buget european fiind încă în negociere.

Consiliul nu are încă o poziție comună

Mureșan a arătat că între statele membre există diferențe privind dimensiunea viitorului buget. Potrivit acestuia, unele state contributoare nete consideră necesare cheltuieli suplimentare pentru securitate și economie, concomitent cu menținerea agriculturii și coeziunii între priorități, dar solicită un buget mai redus pentru a limita presiunea asupra finanțelor naționale.

„Nu putem cere Uniunii Europene să facă mai mult și, în același timp, să îi reducem bugetul”, a transmis europarlamentarul.

El a susținut introducerea unor noi resurse proprii ale UE, indicând ca exemplu o taxă digitală, care, în opinia sa, ar putea genera venituri suplimentare fără creșterea contribuțiilor suportate din bugetele naționale.

Mureșan cere Guvernului României să rămână activ în negocieri

Următoarea etapă depinde de Consiliul UE, care trebuie să ajungă la o poziție comună. Mureșan afirmă că Guvernul Irlandei, care deține Președinția Consiliului UE în acest semestru, ar urma să prezinte o propunere de acord în următoarele săptămâni.

Europarlamentarul a cerut, în acest context, menținerea implicării Guvernului României în negocierile dintre statele membre, pentru susținerea nivelului fondurilor destinate țării.

Obiectivul indicat de Mureșan este ajungerea la un acord până la sfârșitul anului.

„Următoarele luni vor fi cruciale pentru stabilirea nivelului fondurilor europene pe care le va primi România”, a afirmat europarlamentarul.