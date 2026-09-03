Iga Swiatek continuă seria impresionantă la Grand Slam-uri: 27 de calificări consecutive în turul al treilea

Fostul lider mondial, în prezent locul 8 WTA, nu și-a cedat niciodată serviciul și a controlat partida de la început până la sfârșit. Swiatek s-a impus cu 6-3, 6-2, într-un meci care a durat puțin peste o oră.

Poloneza a avut un procentaj de 79% la primul serviciu și a câștigat 78% dintre punctele jucate cu prima minge, confirmând un meci foarte solid la serviciu și la retur.

Singurul moment în care Podoroska a pus probleme a venit la finalul primului set. La scorul de 5-3, argentinianca a avut trei mingi de break. Însă, Swiatek le-a anulat, inclusiv cu două servicii nereturnate, înainte de a închide setul la a doua minge de set.

În setul secund, poloneza s-a desprins rapid la 5-1 și a încheiat partida cu un rever în diagonală, imposibil de returnat de adversara sa.

Calificarea îi prelungește lui Swiatek una dintre cele mai impresionante serii din tenisul feminin. Poloneza a ajuns pentru a 27-a oară consecutiv în turul al treilea al unui turneu de Grand Slam, serie începută la Roland Garros 2020. Ultima dată când a fost eliminată înainte de această fază a unei competiții majore s-a întâmplat la US Open 2019, când s-a oprit în turul al doilea.

Swiatek este singura jucătoare din circuitul feminin care a atins cel puțin turul al treilea la fiecare turneu de Grand Slam disputat începând din 2020.

Campioană la US Open în 2022 și câștigătoare a șase titluri de Grand Slam în carieră, Swiatek o va întâlni în turul al treilea pe învingătoarea meciului dintre britanica Harriet Dart și cehoaica Maria Bouzkova, cap de serie numărul 25.