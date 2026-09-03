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Iga Swiatek continuă seria impresionantă la Grand Slam-uri: 27 de calificări consecutive în turul al treilea

Poloneza Iga Swiatek s-a calificat fără emoții în turul al treilea al turneului de tenis de Grand Slam US Open, după ce a învins-o pe argentinianca Nadia Podoroska, joi. Fostul lider mondial ajunge astfel la 27 de prezențe consecutive în turul al treilea în turnee de Mare Șlem.
Iga Swiatek continuă seria impresionantă la Grand Slam-uri: 27 de calificări consecutive în turul al treilea
sursă foto: Zou Zheng/Xinhua/ABACAPRESS.COM
Petre Apostol
03 sept. 2026, 20:38, Sport
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Fostul lider mondial, în prezent locul 8 WTA, nu și-a cedat niciodată serviciul și a controlat partida de la început până la sfârșit. Swiatek s-a impus cu 6-3, 6-2, într-un meci care a durat puțin peste o oră.

Poloneza a avut un procentaj de 79% la primul serviciu și a câștigat 78% dintre punctele jucate cu prima minge, confirmând un meci foarte solid la serviciu și la retur.

Singurul moment în care Podoroska a pus probleme a venit la finalul primului set. La scorul de 5-3, argentinianca a avut trei mingi de break. Însă, Swiatek le-a anulat, inclusiv cu două servicii nereturnate, înainte de a închide setul la a doua minge de set.

În setul secund, poloneza s-a desprins rapid la 5-1 și a încheiat partida cu un rever în diagonală, imposibil de returnat de adversara sa.

Calificarea îi prelungește lui Swiatek una dintre cele mai impresionante serii din tenisul feminin. Poloneza a ajuns pentru a 27-a oară consecutiv în turul al treilea al unui turneu de Grand Slam, serie începută la Roland Garros 2020. Ultima dată când a fost eliminată înainte de această fază a unei competiții majore s-a întâmplat la US Open 2019, când s-a oprit în turul al doilea.

Swiatek este singura jucătoare din circuitul feminin care a atins cel puțin turul al treilea la fiecare turneu de Grand Slam disputat începând din 2020.

Campioană la US Open în 2022 și câștigătoare a șase titluri de Grand Slam în carieră, Swiatek o va întâlni în turul al treilea pe învingătoarea meciului dintre britanica Harriet Dart și cehoaica Maria Bouzkova, cap de serie numărul 25.

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